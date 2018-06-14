EXPO 2016 Antalya'ya girişler artık ücretsiz

EXPO 2016 Antalya Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek nesiller için yeşil bir dünya" yaratmak amacıyla "çiçek ve çocuk" temasıyla yola çıkan EXPO 2016 Antalya'nın tüm güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiği belirtildi.

Tarih, biyo-çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve yeşil şehir temalarıyla kapılarını açan EXPO 2016 Antalya'nın, Aksu ilçesindeki 112 hektarlık alanda doğayla buluşmak ve şehrin karmaşasından uzakta vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı misafirleri beklediği vurgulanan açıklamada, "EXPO 2016 Antalya, yeni sezonda yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı tüm misafirlerle buluşmak için artık ücretsiz giriş imkanı sağlayacak." denildi.

EXPO 2016 alanında ülke bahçelerinin yanı sıra Antalya'nın önemli simgelerinden tarihi Hadrianus Kapısı'nı sembolize eden Expo Kulesi, Türkiye'nin ilk Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi, Kongre Merkezi, Amfi Tiyatro, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan etkinliklerin düzenleneceği Çocuk Adası, çocuklar için Bilim ve Teknoloji Merkezi, aileler ve çocuklar için Kır Alanı, Expo Gölü, EXPO 2016 Antalya'nın sembol çiçeği şakayık şeklinde teras, Expo Tepesi, Expo Ormanı, Kültür ve Sanat Sokağı bulunduğu belirtildi.

EXPO 2016 Antalya, 22 Nisan 2016'da devlet zirvesinin katıldığı törenle kapılarını açmıştı.

Kaynak: AA