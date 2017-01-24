Ev Sineması Kuşağı'nda 'Son Kuşlar' ekrana geliyor

Şehir hayatından ve çalışma temposundan bunalan Bekir, memleketine av için gitmeye karar verir ve ormanın derinliklerinde vurduğu kuşların başına açacağı dertleri düşünmeden onları avlamaya başlar...



Drama türü çekilen Son Kuşlar 89 dakikalık bir sinema keyfi sunuyor.

Son Kuşlar'ın geniş özeti

Bekir, İstanbul’da kendi işyeri olan bir esnaftır. Şehir hayatından ve çalışma temposundan bunaldığı için memleketine tatile gitmeye karar verir. Tatili boyunca av yaparak rahatlamayı planlamaktadır. Arabasına atlar ve memleketine doğru yola koyulur. Köyüne varır varmaz tüfeğini kaptığı gibi ormanın yolunu tutar. Ancak av mevsimi değildir ve köylüler bu mevsimde av yapmanın getirdiği uğursuzluktan korkmaktadır. Üstelik daha köye ayak basar basmaz bir sürü terslik yaşanmaya başlamıştır. Köydekiler yasadıkları her olumsuzluğun Bekir’in köye girişinden sonra başladığını düşünmektedir. Bekir ormanın derinlerinde vurduğu kuşların basına açacağı dertleri düşünmeden avına devam eder. Köylüler her silah sesinde ormana bakar ve bunu yapanın yolunu gözlemeye başlarlar…

Filmin oyuncularından bazıları şöyle;

Bekir: Şahverdi Ali Eren

Dursun: Sencar Sağdıç

Ayşe Hala: Fatma Öney

Remzi: Fatih Sönmez

Zeki: Turgay Atalay

Mahmut: Tolga Kurtunay

Hacer: Nursel Çeliktürk