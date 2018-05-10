Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün

Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki etkinlikler ve müsabakalar, yağmur nedeniyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne alındı.

Festivalin sabah bölümünde çocuklara yönelik mangala müsabakaları yapıldı. İlçe birincilerinin yarıştığı mangalada ayrıca final maçları da gerçekleştirilecek.

Sabah bölümünde, ok atma, mas ve kuşak müsabakaları yapıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali’nin üçüncüsü, “At Binenin Kılıç Kuşananın” sloganıyla dün başladı. Organizasyonun açılışı töreninde konuşmalar öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yenikapı Meydanı’nda 5 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler gerçekleştirilecek. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan ve atlı gösteriler gibi pek çok aktivite yapılacak.

Organizasyonda geleneksel sporlardan aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, fetih yağlı güreşleri, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu, şahinle yarış ve yabusame (Japon atlı okçuluk sporu) olmak üzere toplam 13 branşta 883 sporcu mücadele ediyor.

Çocuklar için 33 geleneksel oyun

Etnospor Kültür Festivali’nde çocuklar da 33 geleneksel oyuna katılma fırsatı bulacak.

Organizasyona katılan çocuklar; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca, birdirbir, dalya, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense, yağ satarım, cicili tavuk, basmık ve teneke oyunlarına katılabilecek.

TRT’nin medya sponsoru olduğu Festival, 5 gün boyunca Yenikapı Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören Festival’e bu sene de ziyaretçi akını bekleniyor.

Geleneksel kıl çadırlar ve geleneksel spor alanları ile donatılacak olan meydanda 5 gün boyunca Orta Asya’dan Anadolu’ya, Türk dünyasının spor ve sanatları ziyaretçilerle buluşacak.

Ayrıca farklı ülkelerden davet edilen sporcular, coğrafyalarına ait geleneksel sporları Festival’de sergileyecekler.

Festival alanına 44 çadır kuruldu

Festival kapsamında 44 adet geleneksel kıl çadır kuruldu. Ziyaretçiler çadırlarda düzenlenecek olan kültürel faaliyetlere, spor yarışmalarına katılabilecek, geleneksel sanatları yakından tanıyıp, geleneksel lezzetleri tadabilecek.

Çocuklar için birbirinden özel içerikler

Geçtiğimiz yıllarda Festival’de çocuklar için tiyatrolar, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, binicilik gibi etkinliklere ayrı bir önem verilmişti. Bu sene de aynı hassasiyetle, çocuklar için birbirinden özel etkinlikler ve geleneksel oyunlar Etnospor Kültür Festivali’nde.

TRT Çocuk Etnospor'da!

TRT Çocuk Tv'nin sevilen kahramanları Rafadan Tayfa ile Maysa İle Bulut'da Festival'de TRT Çocuk oyun alanında çocuklarla birlikte olacak.

Farklı kültürlere ait çadırlar festival alanında

Festival alanında 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların dışında farklı kültürlere ait çadırlar da ziyaretçileri bekliyor. Katar kültürünü temsil edecek olan çadır ve Kazak kültürüne ait “Ak ev” de onlardan ikisi. Alanda ayrıca bölgesel kültürlere ait çadırlar da ziyaret için hazır.

Milyonluk Katar Şahinleri Etnospor’da!

Etnospor’un bu yılki en önemli süprizlerinden biri de Arap dünyasının ünlü Şahin kuşları. Değeri milyonlarla ifade edilen yırtıcı şahinler, Etnospor ziyaretçilerine özel gösteriler sunacaklar.

Değerleri ve güzellikleriyle göz kamaştıran Şahinler İstanbul’a çok özel koşullarda getirildiler. Eğitimli Şahinler Türkiye’de defa özel bir gösteri sunacaklar.

Anadolu’nun Doğanları da festivalde!

Şahinler bu sunumlarında yalnız değil. Anadolu’nun ünlü kuşları doğanlar da festivalde. En hızlı kuş cinsi olarak bilinen Doğanlar gökyüzünde muhteşem bir gösteriyi ziyaretçilerle buluşturacak.

Diriliş Ertuğrul çadırı Etnospor’da!

TRT’nin izleyici rekorları kıran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul çadırı da Festival alanında ziyaretçilerle buluşuyor. Dizi oyuncularının ziyaretleriyse Diriliş Ertuğrul çadırını renklendirecek.

Atlı sporlar Festival’de!

Toplamda 150 atın yer alacağı festivalde 84 at, spor müsabakalarında kullanılıyor. Yetişkinler ve çocukların binebileceği atlar da festival alanında ziyaretçilere hizmet vermek için hazır.

Dünyaca ünlü Japon Atlı Okçular ilk kez Türkiye’de!

Etnospor her yıl gelenekselleşen spor etkinliklerine yeni sürprizler katmaya devam ediyor. Bu yılın sürprizlerinden biri de Japon Atlı Okçuları. Japon kültürünün en önemli geleneklerinden biri olan ve dünya çapında büyük hayran kitleleri olan Japon Atlı Okçuları (Yabusame) Etnospor Kültür Festivali için ilk kez Türkiye’de gösteri sergileyecekler.

Uygulamalı atölyelerde geleneksel sanatlarla tanışın

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar, Etnospor Kültür Festivali’nde atölye çalışmalarıyla hayat buluyor, tanıtılıyor. Kurulan kıl çadırlarda, geleneksel sanatların uzman isimleri vatandaşları uygulamalara dahil ediyor olacak.

Festivalde çömlekçi, tahta baskı, yemenici, bastoncu, bıçakçı, deri bileklikçi, nalbant, tesbihçi, ahşap el sanatı, kıryamacı, sedefkar, sadekar, ipek dokuma, deri börk, keçe, bakırcı, ebru, hat-cilt, Trabzon kumaşı, sıcak cam, ahşap uyma, ahşap yakma, çini-seramik, minyatür-tezhip gib geleneksel Türk takıları stantlarının yanı sıra birer adet demir atölyesi ve halı-kilim atölyesi de ziyaretçilerle buluşacak.

Geleneksel sporlar

Etnospor Kültür Festivali’nin büyük ağırlığını ise geleneksel sporlar oluşturuyor. Festival alanında ziyaretçiler ile buluşacak olan spor dalları şöyle:

Yağlı güreş: Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. Müsabakalar "Er Meydanı" denilen alanlarda yapılır. Güreşçilerin vücutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve ustalık gerektiren bir spordur.

Şalvar güreşi: Güreşçiler, şalvar giyer ve ayakları çıplaktır. Şalvar güreşinde tüm teknikler ayakta yapılır. Rakip alta düştüğü anda bir tek hamle şansı verilir. Bu hamlede sonuç olmaz ise genelde ayağa kaldırılır.

Kuşak güreşi: Kırım Türk geleneklerine göre yapılan güreşler diğer geleneksel güreş çeşitleri gibi davul zurna eşliğinde yumuşak toprak veya yeşil düz zeminde eğlence amaçlı yapılmaktadır. Yaş ve ağırlıklarına göre üç boya ayrılan güreşçiler, bele sarılan iki metre uzunluğundaki özel dokuma kuşaklardan tutarak rakibin iki omzunu yere getirmesi şalka düşmesi için mücadele ederler.

Cirit: Cirit, at üzerinde oynanan spor dallarından biridir. At üzerindeki sporcunun süngü veya mızrağını (ciridini) rakibe karşı isabetli bir şekilde atmasını, muharebe anında kendisine ve bineğine olan hakimiyetini ve bu yolla rakibine üstün gelmesini amaç edinen, kuralları olan bir spordur.

Atlı okçuluk: Orta Asya'daki savaş ve av pratiklerine dayanır. Amaç 200 metrelik parkur üzerinde dörtnala giden bir atın üzerinden hedeflere ok ile isabet sağlayarak, puan almaktır.

Yaya okçuluğu: Okçuluk yayla gerili kirişe takılarak uzağa atılan, ucu sivri, düzgün ince ve kısa çubuk yani ok ile hedefi vurma sporudur. Ateşli silahların keşfinden önce savaşlarda ve avcılıkta, daha sonra da sportif maksatlarla kullanılmaktadır.

Aşık oyunu: Oyun için koyun veya keçi gibi küçükbaş hayvanların arka ayaklarında bulunan aşık kemiği kullanılır. Oyun çizilen bir dairenin içine her oyuncunun aşıklarını dizmesiyle başlar. Her oyuncunun amacı yaptığı atışlarla aşıkları dairenin dışına çıkartmaktır.

Kökbörü: Anadolu'da "ödül kapmaca" olarak da bilinir. Amacı "şikar" adı verilen oğlağı veya pöstekiyi kaparak, belirlenen oyun alanı içerisinde rakibinden kaçırmaktır.

Aba güreşi: Orta Asya kökenli en eski güreş türlerinden biridir. Güreşçiler sırtlarına aba giyerek ve bellerine kuşak bağlayarak mücadele eder.

Mas (Ağaç) güreşi: Yarışmacılar en az 4-5 metre boyutlarında, 60 santimetre yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yarışırlar. Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar.

Mangala: Orta Asya'dan günümüze dek uzanan bir zeka ve strateji oyunudur. İki kişi tarafından 48 taş ile oynanır. En az 25 taş toplayan oyuncu, oyunu kazanır.

Şahin yarışı: Farklı kategorilerde yarışan şahinler, 400 ile 800 metre uzaktaki avlarını görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışıyor. İyi bir şahin 400 metrelik hedefe 20 saniyede varabiliyor. Şahinler aylar boyunca yarışlar için zorlu hazırlıklardan geçiyor.

Yabusame (Japon atlı okçuluk sporu): Uzak Doğu'da at sırtındayken önceden belirlenmiş hedeflere ok atılarak yapılan etkinlik. Geçmişi Japonya'da 12. yüzyıla kadar uzanan Yabusame, Türkiye'deki atlı okçuluktan farklı özellikler ve kurallar içermektedir.

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Kaynak: TRT Haber