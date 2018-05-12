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Etnospor Festivali'nde 15 temmuz animasyonu

3. Etnospor Kültür Festivali'nde gösterime sunulan 15 Temmuz darbe girişimi animasyonu, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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Etnospor Festivalinde 15 temmuz animasyonu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 3. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde de katılımcılar, farklı gösterileri izleme imkanı buldu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde, alana kurulan çadırda Türkiye'de ilk kez kullanılan dom master kubbe teknolojisiyle 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait animasyonlar gösterime sunuldu.

Farklı noktalara yerleştirilen 8 projeksiyondan 360 dereceyle yapılan 7 dakikalık video gösteriminde çeşitli şiirlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmaları yayımlandı.

Kaynak: AA

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