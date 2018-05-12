Etnospor Festivali'nde 15 temmuz animasyonu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 3. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde de katılımcılar, farklı gösterileri izleme imkanı buldu.
- Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün
- Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün
- Sporcular Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden atlarıyla geçti
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde, alana kurulan çadırda Türkiye'de ilk kez kullanılan dom master kubbe teknolojisiyle 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait animasyonlar gösterime sunuldu.
Farklı noktalara yerleştirilen 8 projeksiyondan 360 dereceyle yapılan 7 dakikalık video gösteriminde çeşitli şiirlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmaları yayımlandı.
Kaynak: AA