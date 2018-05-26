Eşsiz manzarası, doğal güzellikleriyle Koçkayası Tabiat Parkı

Giresun'da bin 840 metre rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı...

252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenlerin tercih ettiği bir yer.

Şehir merkezine 65 kilometre uzaklıkta Dereli ilçesi sınırlarında yer alan park, eşsiz manzarası ve el değmemiş yaban hayatıyla doğanın en güzel örneklerinden.

Adını ise park alanının kuzeybatı sınırlarında bulunan Koçkayası tepesinden başlayarak, Cımbırtlık deresine akan Koçkayası ve Küçükkoçkayası derelerinden ve tepenin eteğinde kurulmuş Koçkayası yaylasından alıyor.

Koçkayası Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü, bisiklet, kaya tırmanışı, foto safari, botanik tur, kuş gözlemciliği ve olta balıkçılığı yapılabiliyor.

Üç farklı ekosisteme sahip

Park alanını en yüksek noktaları arasında 2 bin 483 metre yüksekliğindeki Göktepe, 2 bin 280 metre yüksekliğindeki Çifteyar tepesi ve bin 200 metre yüksekliğindeki Göbel tepesi yer alıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, Koçkayası Tabiat Parkı'nda orman ekosistemi, kara-akarsu ekosistemi ve yayla-mera ekosistemi olmak üzere üç farklı ekosistem tipinin olduğunu söylüyor.

Tabiat parkı, 64 farklı familyaya ait 136 bitki türüne ve toplamda 160 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Huzur dolu bir ortam sunuyor

Kuduban, tabiat parkının ortasından geçen derenin batısında, içerisinde patika yolların geçtiği huzur dolu bir ortam sunan ormanların bulunduğunu anlatıyor.

"Bin 450 ile 2 bin metre arasında yayılış gösteren orman ekosisteminde en sık rastlanan ağaç türü ladin ve kayın ağacıdır. Ayrıca orman gülleri, otsu bitkiler, yabani meyveler ve çeşitli mantarların içinde bulunduğu zengin bir floraya sahiptir. Faunasında ise ikiyaşamlıları, sürüngenleri, kuşları, memelileri ve balıkları görürüz. Koçkayası Tabiat Parkı zengin bitki örtüsüyle doğanın içinde huzur bulunan bir yer."

Tabiat parkı aynı zamanda kuş göç yolu üzerinde bulunuyor. Bu nedenle de kuş türleri ilkbahar ve sonbahar başlarında artıyor.

Kuşluhan Kalesi, Kırkharman Kilisesi, Hacı Abdullah Duvarı

Kuduban, tabiat parkı sınırları içerisinde herhangi bir tarihi yapı olmamasına rağmen çevresinde mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler olduğundan bahsediyor. Bunlardan biri ise Cenevizliler tarafından Kervan yolunu gözetlemek ve kervanları korumak amacıyla kurulan Kuşluhan Kalesi.

Görülmesi gereken tarihi yapılar arasında, günümüze kadar bozulmamış bir yapı olan Kırkharman Kilisesi de yer alıyor.

Tabiat parkının çevresindeki tarihi yapılar arasında en dikkat çekeni ise 6 bin 500 metre uzunluğundaki Hacı Abdullah Duvarı.

Kaynak: AA