Erzincan'da 15 Temmuz sergisi açıldı

Erzincan Belediyesi Kültür Evi arkasındaki alanda 15 Temmuz sergisi açıldı.

50 fotoğraf, 162 kitap sergileniyor

Sergide İl Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan 50 fotoğraf ve 162 kitap yer aldı.

Serginin açılışına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş ile eski milli futbolcular Ali Gültiken, Ergün Penbe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin katıldı.

"Tüm halkımızı etkinliklere davet ediyoruz"

Açılışta konuşan Vali Ali Arslantaş, şunları söyledi:

"15 Temmuz'un ilk yıl dönümünde, milletin demokrasisine, ülkesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini, kararlığını gösterip karanlık kuyulardan nasıl aydınlıklara çıktığına hep birlikte şahitlik etmiştik. Yine yıl dönümü programları kapsamında ilk etkinliğimizi başlatıyoruz. Tüm halkımızı 15 Temmuz Pazar akşamına kadar yapacağımız etkinliklere davet ediyoruz."

Açılışın ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine dair fotoğraflar ve kitaplardan oluşan sergi ziyaret edildi.

Sergi, 5 gün süreyle açık kalacak.

Kaynak: AA