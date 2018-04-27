Ertuğrul'un düşmanı Noyan, geri mi dönüyor?

Her bölümde izleyiciyi heyecanlandıran Diriliş Ertuğrul’un yeni fragmanı yayınlandı.

116. bölümde Ertuğrul’un Saadettin Köpek ile hesaplaşmasının ardından bir düşmanı daha ortaya çıkıyor.

Ares, Ertuğrul’a Moğolların başında Noyan adında bir komutan olduğunun haberini veriyor. Ardından Ertuğrul’a “O şeytanı tanır mısın?” diye soruyor.

Ertuğrul da “Bana olan kini öyle büyüktür ki, değil devletin batı ucuna, cihanın öbür ucuna dahi gitsem bana ulaşmak için elinden geleni yapacaktır” diyor.

Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun gibi isimlerin başrollerini üstlendiği Diriliş Ertuğrul, 2 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de nefes kesen bir bölümle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Diriliş Ertuğrul neden bir hafta geç yayınlanıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisine, dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle bir hafta ara verildi. Dizinin Twitter hesabından bu çalışmanın duyurusu yapıldı.

Kaynak: TRT Haber