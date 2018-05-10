  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Ertuğrul ve Noyan'ın yolculuğunda neler yaşanacak?

Ertuğrul ve Noyan'ın yolculuğunda neler yaşanacak?

TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 16 Mayıs Çarşamba 20.30’da nefes kesecek yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

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Diriliş Ertuğrul dizisi, Moğollarla zorlu bir mücadele veren ve bir milletin dirilişine vesile olmak isteyen Ertuğrul Bey’in hikayesini seyirciyle buluşturuyor. Her bölüm izleyiciyi heyecanlandıran dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

Fragman, Abdurrahman’ın Ertuğrul’a “Noyan, Sultanımızın emriyle sizi görmek için obamıza geldi” sözleriyle başlıyor. Bunun üzerine Ertuğrul şaşırıyor ve “Sen ne dersin Abdurrahman?” diyor.

Ertuğrul, obaya gelen Noyan’a “Ne istersin Noyan?” diye soruyor.

Noyan ise “Sultanın, Ögeday Han’dan bir ricada bulunacakmış. Bu ricayı iletmesi için elçi olarak seni seçti. Yani anlayacağın seninle uzun bir yola çıkacağız Ertuğrul” diyor. Ancak burada merak edilen soru Noyan’ın Ertuğrul'a bir oyun oynayıp oynamadığı. 

Ertuğrul ve Noyan bir yolculuğa çıkarlarsa, bu yolculukta neler yaşanacak?

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Engin Öztürk gibi isimlerin başrollerini üstlendiği Diriliş Ertuğrul, 16 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da 118. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT 1, Diriliş Ertuğrul
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