Ertuğrul, Saadettin Köpek’in planını bozacak mı?

Her bölümde izleyiciyi heyecanlandıran Diriliş Ertuğrul’un yeni fragmanı yayınlandı.

Fragman, Emir Saadettin Köpek’in Aydoğmuş’u Kayı Obası’na göndermesiyle başlıyor. Ardından, Köpek bir emir veriyor: Kayı Obası’na sızıp taş üstüne taş koymasın. Kim varsa kılıçtan geçirsin.

Ertuğrul, Saadettin Köpek’in kendisine karşı çevirdiği oyunların üstesinden gelmeye çalışıyor.

Bir önceki bölümde Ertuğrul elinden uç beyliği alınınca, askerlerle birlikte kaleyi terk etmişti.

Bu bölümde ise, Köpek’in yaptıklarına karşı, “Bu savaş zalimle mazlumun, ihanetle sadakatin savaşıdır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diyerek mücadele başlatıyor.

114. bölümde merak edilenler

Bir önceki bölüm Aslıhan Hatun, Köpek’i öldürmek için saraydan ayrılmıştı. Ancak amacına ulaşamayıp canından olacak. Turgut ise Aslıhan’ın ölümüyle sarsılacak.

Ertuğrul, Günalp’i alt edecek ve onu affedecek. Köpek’e olan sadakati yüzünden onun hainliklerini göremeyen Günalp’in gözü açılacak mı?

Geçen bölüm Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Yeni bölümde Marya’nın Köpek’in hizmetine girdiği anlaşılacak mı?

114. bölümle birlikte cevap bulacak sorulardan biri de Kayı Obası’nın durumunun ne olacağı.

Diriliş Ertuğrul nefesleri kesen bir bölümle, 11 Nisan Çarşamba saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber