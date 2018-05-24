Ertuğrul, oğullarından birini rehin verecek mi?

Diriliş Ertuğrul dizisi, Moğollarla zorlu bir mücadele veren ve bir milletin dirilişine vesile olmak isteyen Ertuğrul Bey’in hikayesini seyirciyle buluşturuyor. Her bölüm izleyiciyi heyecanlandıran dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

119. bölümde, Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğiyle Moğol Hanı Ögeday’a gitti. Görüşmeleri sonucu Ögeday, Ertuğrul’a biat teklif etti. Ertuğrul ise “Teklifinizden kıvanç duyduğumu bilmenizi isterim” cevabını verdi.

Ertuğrul'un kararı ne olacak?

120. bölüm fragmanı, Noyan’ın “Sözlerine kani olabilmemiz için oğullarından birini bize rehin olarak vermeliler” demesiyle başlıyor. Bunun üzerine Ertuğrul, “Böyle zorlu bir cenkte dökülecek kanın elbet bir karşılığı olmalıdır” diyor.

Ögeday ise fragmanın sonunda Ertuğrul’a “Seni Selçuklu Devleti’nin sultanı yapacağım” vaadinde bulunuyor.

Yeni bölümde en çok merak edilen soru, Ertuğrul’un kararının ne olacağı.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Engin Öztürk gibi isimlerin başrollerini üstlendiği Diriliş Ertuğrul, 30 Mayıs Çarşamba saat 20.40'ta 120. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber