Ertuğrul, Obaya varabilecek mi?

Diriliş ‘Ertuğrul’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

92. Bölümde herkes tarafından öldü olarak bilinen Ertuğrul, aslında köle tüccarı Simko’nun adamı Anteus tarafından kurtarılmıştır. Köle tüccarı Simko’nun amacı Ertuğrul’u Ares’e karşı tehdit olarak elinde tutup ondan kazanç elde etmektir. Ertuğrul ise bu durumdan hâlâ habersizdir ve Anteus’u kendisini kurtarıp tedavi eden iyi birisi olarak bilmektedir. Peki obaya dönmek için harekete geçen Ertuğrul bunu başarabilecek midir? Obaya varana kadar Ertuğrul’a eşlik edeceğini söyleyen Anteus’un planı nedir?

Diğer yandan Ertuğrul’u öldürdüğüne emin olan, bunun şerefine kalede şölen veren Tekfur Ares, Ertuğrul’un yaşadığını öğrenince ne yapacaktır? Ares’in bu durum karşısındaki yeni hamleleri ne olacaktır?

Ertuğrul’un tuzağa düşmesine sebep olan ve ondan kurtulduğu için rahatlayan Emir Saadeddin, kendi iktidarını sağlamlaştırmak için Candar Bey’in kardeşi Bahadır Bey’i Çavdar obasına getirtmiştir. Peki Bahadır Bey’in gelişi Çavdar Obası’nda nasıl karşılanacaktır? Aslıhan’ın bu durum karşısındaki tavrı ne olacaktır?

Ertuğrul’un ölüm haberiyle büyük yıkım yaşayan Kayı Obası’nda, başa geçen Dündar Bey, ağabeyinin izinden gidebilecek midir? Kayı obasında durum ne olacaktır?