Erhan Yazıcıoğlu 'Trump' oldu

Başarılı oyuncu Erhan Yazıcıoğlu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ı tiyatro sahnesine taşıdığı “Aşk-ı Memduh”, 13 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.

Yazıcıoğlu, Trump AVM Kültür ve Gösteri Merkezi’ndeki basın toplantısında, yavanlığı sevmediğini belirterek, "Hiç rahat durmam. Oyun oluşurken Bora ile paslaştık ve Trump'a karar verdik. Sonra, 'Teksti Trump'a nasıl uydururuz'u düşündük ve onu da ben üstlendim. Onu yakından takip etmeye başladım. Yaptıkları, yapamadıkları, günahı, sevabıyla, ironik bir biçimde, onu oyunun içine soktuk ve oyunla birleştirdik." dedi.

Yazıcıoğlu, eserin ilişkiler ve aşk üzerine olduğunu aktararak, "Biraz politik ögeler koyduk. Güzel ve lezzetli bir çorba çıktı ortaya. Sanıyorum halk da benimseyecektir. Yani bu karakteri, tiyatro sahnesinde böyle bir komediyle birleştirip çıkarmak bizim için büyük bir şans." diye konuştu.

"O kadar iyi bir malzeme ki o yüzden benimsedik"

Donald Trump'ın dünya gündeminde oldukça fazla yer aldığına değinen sanatçı, "O kadar iyi bir malzeme ki bir oyuncu için, o yüzden benimsedik. Tabii hatalı taraflarını da gösteriyoruz yani övgülerle göğe çıkarmıyoruz. Ne söylememiz gerekiyorsa, tiyatrocu kafamızla, mümkün olduğu kadar ironiyle karışık eleştiriyoruz da. Piyesin de dışına hiç çıkmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Demirel ve Özal gibi siyasi karakterlerin tiyatroda canlandırıldığını sözlerine ekleyen Yazıcıoğlu, "Bugün daha hassas bir dönem yaşıyoruz. O genişlik ve hoşgörü, umarım bir süre sonra, Türkiye'de her şey rayına oturduktan sonra... Neden olmasın?" değerlendirmesini yaptı.

Erhan Yazıcıoğlu, oyundaki makyajını kendi yaptığını dile getirerek, peruğunu ise Derya Ergün’ün hazırladığını söyledi.

"Küresel kültür üzerinden bir eleştiri yapmak istiyoruz"

Yönetmen Bora Severcan da romantik komedi türündeki oyunda insan ilişkilerinin ele alındığına dikkati çekerek, "Fakat biz bu oyunu sahnelerken, Erhan Yazıcıoğlu'nu Trump tiplemesiyle gösteriyoruz. Aslında Trump değil kendisi. 'Doktor Aşkın Sevgi Seli' diye bir ilişki uzmanı. Fakat biz küresel kültür üzerinden bir eleştiri yapmak istediğimiz için onu biraz daha Trump'la birleştirmek istedik." ifadelerine yer verdi.

Oyunda Yazıcıoğlu'na eşlik eden Nurseli İdiz de Donald Trump'ın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesi durumunda Ankara'da ya da özel gösteriminde kendilerini izleyebileceğini söyleyerek, "Çok eğleneceğine eminim." dedi.

Volkan Severcan ve Nurseli idiz de rol alıyor

Yazıcıoğlu ve İdiz'in yanı sıra oyunda Volkan Severcan ve Melda Gür de rol alıyor. Barış Dönmez’in yazdığı iki perdelik eserin, yapımcılığını ise Kerem Gök üstlendi.