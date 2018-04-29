Engelli ve otizmli çocuklar "Erik Ağacında Narız Biz" ile bir arada

Engelli ve otizmli çocuklar, "Erik Ağacında Narız Biz" etkinliğinde şarkı söylemek için İstanbul'da bir araya geldi.

Koro, Çatalca Kaymakamlığı Engelliler Eğitimi ve Toplumsal Destek Merkezi Müzik Öğretmeni Yasemin Gül'ün öncülüğünde oluşturuldu.

Yasemin Gül, grubun isminin bir şiirden alıntı olduğunu söyledi.

"Ben ve öğrencilerim aslında herkesle aynı ağaçtayız. Ama tadımız diğerlerinden değişik. Onun için ismimiz bu."

Gül, çocukların özel olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu ancak bu işin sabır ve emek gerektirdiğini anlattı.

"İsteğimiz müzik aletleri ve diğer yardımcı malzemeler bize sağlanıyor. Bundan dolayı müzik odamız ve diğer sınıflarımız sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Müzik evrensel bir dil olduğu için hepsini bir araya getirebiliyoruz. Seyahat edebilen, sahnede daha sabırlı ve başarılı olabilecek öğrencilerimizi buraya seçtik. Ayrıca bu merkeze gelen tüm öğrencilerimiz müzik dersi alıyorlar, müziği sevdikleri için de müzikte başarılı oluyorlar."

Gül, onların dünyasının farkı bir dünya olduğundan bahsetti.

"Bu benim beşinci yılım, engelli öğrencilerle çalışıyorum. Buradan sonra nerede olur bilmiyorum ama benzer öğrencilerle çalışmaya devam edeceğim. İşitme ve görme engelliler üzerine yapılmış çokça müzik çalışması var ancak zihin engelliler üzerine pek yok bu konuda ilerlemek bu yoldan yürümek isterim."

Beethoven'ın 9. Senfonisi

Yasemin Gül, katılacakları 6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nin, çok sesli müzik ve koro kültürü için önemli olduğunu söyledi.

"Festival dışında bizim çalıştığımız ve seslendirdiğimiz birçok şarkı var. Festivaldeki konserde zamanımız kısıtlı olduğu için kısa bir program sahneleyeceğiz. Otizmli öğrencimiz piyanoda 9. Senfoni'yi çalacak. Tüm koro beraber iki şarkı söyleyeceğiz ve ritim grubumuz da şarkılara eşlik edecek."

Aynı şarkıyı çalıp söylüyorlar

Korodaki bedensel engelli Yunus'un müziğe ciddi ilgisi var. Nilay, Mehmet ve Burak da koroyu şenlendiriyor.

"4 farklı engelli çocuğumuz var bunların ortak noktası aynı şarkıyı çalıp söylüyorlar. Aynı sınıfı kendi evleri gibi görüyorlar, birbirleri ile çok iyi anlaşıyorlar. Birbirlerini kardeşleri gibi görüyorlar. Öğrencilerimizin ailelerinin destekleri de çok yoğun her isteğimizi onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz."

Koro üyelerinden Nilay Göktaş, koro çalışmalarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yunus Gün de grupta olmaktan çok mutlu olduğunu şöyle anlattı:

"Burada olmayı çok seviyorum. Burada piyano çalıyorum, gitar çalıyorum, şarkı söylüyoruz Yasemin hocamız konser dedi ancak çok heyecanlandım, gerçekten nasıl olacak merak ediyorum."

Öğretmen Yasemin Gül ve öğrencilerinden oluşan "Erik Ağacında Narız Biz" korosu, bu yıl altıncısı düzenlenecek SANSEV İstanbul Uluslararası Korolar Festivali'nde 6 Mayıs Pazar günü sahne alacak.

Kaynak: AA