"En Güzel Lale" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dokuzuncusu düzenlenen yarışmada geçen yıllarda olduğu gibi birbirinden iddialı lale konseptli fotoğraflar yarıştı.

31 Mart - 1 Mayıs tarihleri arasında teslim edilen fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya 1551 kişi, çektikleri 5223 lale fotoğrafıyla başvurdu.

En güzel lale fotoğrafını çekmek için yarıştılar

İstanbul Lale Festivali kapsamındaki etkinliklerden biri olan “En Güzel Lale” Ulusal Fotoğraf Yarışmasında katılımcılar parklarda, meydanlarda, bahçelerde yer alan en güzel lale fotoğrafını çekmek için yarıştı. Yarışmacıların eserlerini 8 kişiden oluşan jüri değerlendirdi.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, "Lale Nakış" isimli fotoğrafıyla Ahmet Mücen birinci, "Hisar" adı eseriyle Özcan Karaoğlu ikinci, "Tavan Arası" fotoğrafıyla da Berin Aydın ise üçüncü seçildi. 5 eserin de mansiyona layık görüldüğü yarışmada, 50 fotoğraf ise sergilenmeye değer bulundu.

Yarışmada dereceye girenlere ileri bir tarihte tören düzenlenerek ödülleri verilecek.

Kaynak: İHA