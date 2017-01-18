'Emanet' TRT Ev Sineması Kuşağı'nda

TRT Ev Sineması Kuşağı'nda yarın akşam 'Emanet' ekrana geliyor. Her Perşembe farklı bir filmle ekrana gelen TRT Ev Sineması Kuşağı birbirinden güzel filmleri ekrana taşıyor.

Filmin konusu şöyle;

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza (Tayanç Ayaydın), sitede işlenen bir cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından mafya ile amansız bir mücadeleye girişir. İlk başta polisin ve mafyanın ciddiye almadığı Mirza hızla mafyayı çökertirken olaylar gittikçe derinleşir ve düğüm çözüldükçe aslında herkesin göründüğünden farklı olduğu ve ilişkilerin çarpıklığı ortaya çıkar.

“Senin adaletin küçücük bir kızın hayatını kurtaramayacak kadar yavaş..." sözüyle polis, mafya ve güvenlik görevlisi Mirza’nın çevresinde gelişen olaylar ve kendi adaletini arayan Mirza... Bol aksiyonlu ve sıradışı polisiye.

'Emanet' Perşembe akşamı saat 21.30'da TRT 1'de.