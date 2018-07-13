Ellerinde bağlamayla Avrupa'da Türk kültürünü anlatıyorlar

Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yanlarına aldıkları bağlamayla Avrupa turuna çıkan Bitlisli Mehmet Sefa Kılıçoğlu ile Samsunlu Fatih Başaran, ilk durakları Bosna Hersek'te halktan yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitimlerine devam eden Kılıçoğlu ile Başaran, Türkiye'nin zengin kültürü ve eşsiz melodilerini Avrupalılara tanıtmak için kendi imkanlarıyla yolculuğa çıktı. Yolculuklarında, bağlama çalıp türkü söylüyor ve bileklik yapıp satıyorlar.

Bitlisli gençlerin ilk durakları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın işlek caddelerinde Ferhadiye oldu.

Gençler, Türkiye bayraklarıyla süsledikleri sırt çantalarıyla dikkat çekerken, bağlamanın huzur veren sesi ve farklı motiflerle işledikleri bilekliklerle yerel halkın ve turistlerin ilgisini çekti.

"Avrupa'ya Türk kültürünün tınılarını bırakacağız"

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Kılıçoğlu, yaz tatilinde arkadaşı ile Avrupa turuna çıkma kararı aldıklarını söyledi.

Farklı Avrupa ülkelerinde 40 gün geçirmeyi planladıklarını anlatan Kılıçoğlu, "Oldukça düşük bir meblağ ile yola çıktık. Maddi konuya nasıl çözüm buluruz, diye düşündük. Yaklaşık 10 yıldır bağlama çalıyorum. Dedik ki hem kendi kültürümüzü gezdiğimiz yerlerde insanlara tanıtarak hem de bu şekilde onların bize yardımcı olmalarını sağlayarak bu işi yapalım" dedi.

Kılıçoğlu, tur bütçelerini bağlama çalarak ve bileklik satarak sağlama hayallerinin gerçek olduğundan bahsederek, şöyle konuştu:

"Turumuzda üçüncü günümüz. Bosna Hersek'te müthiş geri dönüşler aldık. Avrupa'da 15 ülke ve 27 şehir gezmeyi hedefliyoruz. Avrupa'ya Türk kültürünün tınılarını bırakacağız. Biz de insanlarla iletişim kurarak farklı kültürlere aşina oluyoruz."

Kılıçoğlu, başkent Saraybosna dışında Mostar şehrini de ziyaret ettiklerini vurgulayarak, sokak müzisyeni olarak bağlama çalacağı şehirlerde toplayacağı gelirle yolculuğuna devam edeceğini anlattı.

İlk durak Bosna Hersek

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üçüncü sınıf öğrencisi Başaran, tur bütçesine bileklik yaparak katkı sağladığını anlatarak, Türkiye'de çeşitli kamplara Mehmet Sefa ile beraber gittikten sonra yurt dışına da çıkma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Maddiyatın amaçtan çok kendileri için araç olduğundan bahseden Başaran, "Avrupa'da maddi kısmı nasıl hallederiz diye düşündüğümüzde de Mehmet Sefa bağlama çalıyor, ben de bileklik yapıyorum, beraber bir miktar hediye karşılığında bunları yapar turumuza devam ederiz diye düşündük" dedi.

Bosna Hersek'te yerel halktan ilgi gördüklerini söyleyen Başaran, şunları söyledi:

"Bağlama çalarken yerel halkın bize dönüşü çok güzel oldu. Maddi ve manevi çok iyi ayrılıyoruz. Bosna Hersek'i kültürümüze yakın olması nedeniyle ilk durak olarak seçtik."

Türk kültürünü ellerinden geldiğince tanıtmayı amaçlayan gençler, Bosna Hersek'ten sonra Hırvatistan'a gidecek. Daha sonra, Avrupa turuna İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika ile devam edecekler.

Kaynak: AA