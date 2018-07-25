El değmemiş doğası ve tertemiz deniziyle Hatay Karamağara Koyu

Hatay Yayladağı'nda bulunan Karamağara Koyu, mavi ile yeşili buluşturan doğası, manzarası ve deniziyle son yıllarda turistlerin ilgi odağı oldu.

Doğu Akdeniz'in başlangıç bölgesinde bulunan, kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan ve konumu nedeniyle geçmişte korsanların saklanmak için kullandıkları söylenen koy, görenlerin beğenisini topluyor.

Samandağ ilçesinden tekne turlarıyla da ulaşılan, her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan bölge, serinlemek isteyenlerin yanı sıra akvaryumu andıran görüntüsüyle dalış tutkunları ve olta balıkçılarının da uğrak yeri haline geldi.

"Son yıllarda değeri anlaşıldı"

Yayladağı Kültür Varlıklarını Koruma ve Turizm Derneği (KUTAV) Başkanı Fehim Yaşekmez, Karamağara'nın, 5-10 yıl öncesine kadar sadece bölge halkının bildiği bir yer olduğunu söyledi.

Bölgenin el değmemiş doğası ve tertemiz denizinin son yıllarda değerinin anlaşıldığını vurgulayan Yaşekmez, şöyle konuştu:

"Bölgede benzeri bulunmayan, bir görenin tekrar geldiği Karamağara, son 2-3 yıldır hiç görmediği kadar ziyaretçiyi ağırlıyor. Altyapı hizmetleri bittiğinde buranın en gözde turizm noktalarından biri haline geleceğini umuyoruz. 5 yıl öncesine kadar sezonda ortalama 50 bin kişinin geldiği Karamağara'ya, geçtiğimiz yaz 100 bin kişinin geldiği biliniyor. Bu yıl bu rakamın artmasını bekliyoruz."

Yaşekmez, koydaki tertemiz denizin dalış tutkunlarının da ilgisini çekmeye başladığını anlatarak, "Ülkenin birçok noktasından dalış tutkunu sporcular ve deniz altı fotoğrafçıları bölgeye geliyor. Karayolu ve bazı alt yapı sorunları eksik. Bunlar giderildiğinde bölgenin parlayan yıldız olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: AA