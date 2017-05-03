El Cezire Türk yayınlarına son verdi

Televizyon yayını yapmak amacıyla Türkiye'de faaliyete başlayan ancak kısa bir süre sonra sadece internet sitesi üzerinden yayın gerçekleştiren El Cezire Türk, yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Al Jazeera Media Network adına El Cezire Türk internet sitesinde "Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz" başlıklı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, Türk Dijital'deki ekibin geçen birkaç yıl boyunca gerek Türkiye’den gerekse dünyadan son dakika haberlerini, özel dosyaları ve önemli gelişmeleri halka ulaştırmak için çalıştığı belirtilerek, "Kaliteli, bağımsız ve itibarlı gazeteciliğe olan desteğinizden ötürü sizlere teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Al Jazeera Türk Digital'in faaliyetlerinin 3 Mayıs 2017 itibariyle sona erdirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kararımız, her ne kadar dünya çapında medya endüstrisinde meydana gelen gelişmelerle uyumlu olsa da alınması zor bir karar olmuştur. Al Jazeera Media Network olarak, Al Jazeera Türk Digital'deki çalışma arkadaşlarımıza bağlılıkları, fedakarlıkları ve profesyonellikleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye, hem kendi topraklarındaki hem de komşu ülkelerdeki haberlerin dünyaya aktarılması bakımından Al Jazeera Media Network için halen büyük önem arz etmektedir. Al Jazeera Türk Digital faaliyetlerine devam etmeyecek de olsa, Al Jazeera Media Network bölgedeki güncel haberleri ve görüşleri yayınlamaya, Türkiye ve geleceği ile bağlı olmaya devam edecektir. Saygılarımızla."