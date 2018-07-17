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"Ege'nin Hamsisi" dizisinin galası Seferihisar'da yapıldı

TRT 1'in yeni dizisi "Ege'nin Hamsisi" için İzmir Seferihisar'da gala yapıldı. Galada TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çiftçi ve oyuncular dizinin ilk bölümünü izledi.

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&quot;Egenin Hamsisi&quot; dizisinin galası Seferihisarda yapıldı

TRT 1 ekranlarında başlayan "Ege'nin Hamsisi" dizisinin galası İzmir'de yapıldı.

Seferihisar Sığacık Kaleiçi'nde düzenlenen galada TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çiftçi, oyuncular ve vatandaşlar dizinin ilk bölümünü birlikte seyretti.

Çiftçi, Ege Bölgesi'ni çok sevdiğini belirterek, yöresel güzelliklerin tanıtılmasında büyük rol oynayan bu dizinin hayatta kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Seferihisar'da olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan dizi ekibi ise vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci'nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.

Karadeniz ve Ege bölgelerindeki iki restoran sahibinin başından geçen hikayelerin anlatıldığı dizi her pazartesi TRT 1'de.

Kaynak: AA

Etiketler: TRT 1, izmir, ege'nin hamsisi, dizi
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