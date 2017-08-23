  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Efes opera ve bale günleri" başlıyor

"Efes opera ve bale günleri" başlıyor

İzmir Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonda seyircisiyle "Efes opera ve bale günleri" kapsamında Efes Antik Tiyatrosu'nda buluşacak.

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&quot;Efes opera ve bale günleri&quot; başlıyor

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezonda izleyiciyle "Efes opera ve bale günleri" kapsamında Efes Antik Tiyatrosu'nda buluşacak.

İZDOB Müdür Vekili ve Sanat Yönetmeni Haldun Özörten, İZDOB Elhamra Sahnesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra yeniden Efes Antik Tiyatrosu'nda sahne almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl ilk kez 16-22 Eylül tarihleri arasında "Efes opera ve bale günleri"ni gerçekleştireceklerini aktaran Özörten, "İzmir seyircisine en iyisini sunabilmek için büyük çaba harcıyoruz. Bize bu noktada desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza çok teşekkürler ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki sanatı ve sanatçıyı destekliyorlar, seyircilerin önüne en güzel projelerle çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Özörten, "Gala Konseri"nin 16 Eylül Cumartesi, Saraydan Kız Kaçırma" operasının 19 Eylül Salı, "Romeo ile Jülyet"in de 22 Eylül'de seyirciyle buluşacağını ifade etti.

Proje sponsorlarından Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynek Bakıcı, 8 bin 500 yıllık geçmişi olan Efes'te sanatla iç içe bulunmanın kendileri için önemine değindi. AA

Etiketler: efes opera bale günleri, izdob
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