  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.516
    EURO 3.987
  • BIST 100071
    ALTIN 141.467
Buradasınız : » » 'Efes Antik Kenti'nde düğün yapıldığı' iddiaları yalanlandı

'Efes Antik Kenti'nde düğün yapıldığı' iddiaları yalanlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Efes Antik Kentinde düğün yapıldığı iddiaları yalanlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal medyada Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığına ilişkin haber, yorum ve fotoğrafların kullanıldığı hatırlatıldı.

"Efes Antik Kentinde kesinlikle sünnet töreni, düğün, nişan ve nikah gibi törenler yapılmamaktadır." denildi.

Efes Antik Kenti içerisindeki Odeon, Celsius Kütüphanesi, Liman Caddesi ve Liman Hamamları'nda, sınırlı kültürel ve turistik etkinliklere izin verildiği kaydedildi.

Antik kentteki etkinliklerin amacının, Türkiye'nin tanıtımı olduğu belirtilen açıklamada, genellikle klasik müzik dinletisi, kokteyl, yemek veya tiyatro oyunu gerçekleştirildiği vurgulandı.

Sosyal medya ve haberlerde kullanılan fotoğrafların da, 27 Haziran Salı günü, turistler için düzenlenen bir etkinliğe ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada;
"Etkinliklerin alandaki tarihi ve arkeolojik yapıya zarar vermeyecek konum, mesafe ve nitelikte olmasına, en yüksek düzeyde dikkat edilmektedir." denildi.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Efes Antik Kenti'
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER