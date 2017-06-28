'Efes Antik Kenti'nde düğün yapıldığı' iddiaları yalanlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal medyada Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığına ilişkin haber, yorum ve fotoğrafların kullanıldığı hatırlatıldı.

"Efes Antik Kentinde kesinlikle sünnet töreni, düğün, nişan ve nikah gibi törenler yapılmamaktadır." denildi.

Efes Antik Kenti içerisindeki Odeon, Celsius Kütüphanesi, Liman Caddesi ve Liman Hamamları'nda, sınırlı kültürel ve turistik etkinliklere izin verildiği kaydedildi.

Antik kentteki etkinliklerin amacının, Türkiye'nin tanıtımı olduğu belirtilen açıklamada, genellikle klasik müzik dinletisi, kokteyl, yemek veya tiyatro oyunu gerçekleştirildiği vurgulandı.

Sosyal medya ve haberlerde kullanılan fotoğrafların da, 27 Haziran Salı günü, turistler için düzenlenen bir etkinliğe ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada;

"Etkinliklerin alandaki tarihi ve arkeolojik yapıya zarar vermeyecek konum, mesafe ve nitelikte olmasına, en yüksek düzeyde dikkat edilmektedir." denildi.