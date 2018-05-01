Edirne'deki Kakava Şenlikleri, 60 bin turisti ağırlayacak

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kakava ve Hıdırellez'in Edirne'nin bayramı olduğunu, bu sene her zamankinden daha fazla ziyaretçi beklediklerini belirtti.

6 ay öncesinden oteller doldu

Hıdırellez'in geçen yıl UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi'ne girdiğini hatırlatan Hacıoğlu, Hıdırellez'in sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirası olduğunu vurguladı.

Hacıoğlu, bu sene 5 Mayıs'ta Sarayiçi'nde düzenlenecek Kakava-Hıdırellez kutlamasına yaklaşık 60 bin ziyaretçi beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu sene yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Kentimizin de bu yoğunluğa hazır olması benim en büyük beklentim. 6 ay önceden tüm otellerimiz doldu. 5-6 Mayıs tarihlerinde sadece Edirne'de değil, ilçelerdeki oteller bile doldu."

"Çok küçük dokunuşlarla turistlerin gönlünü kazanabiliriz"

Hacıoğlu, Hıdırellez ve Kırkpınar gibi kentin yoğun olarak ziyaretçi aldığı günlerde Edirne'deki esnafa da bazı önerilerde bulundu.

Yiyecek içecek sektörünün daha titiz ve özenli davranması gerektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Kimin usta, kimin garson, kimin bulaşıkçı olduğu belli değil. Lütfen kılık kıyafetlerine dikkat etsinler. Bir gramajı tartmak için çok şeye ihtiyaç yok. 25 liraya bunu alabiliriz. Neden bunu yapmazlar, neden masalarda menü, fiyat tarifesi yok. Çok küçük dokunuşlarla turistlerin gönlünü kazanabiliriz" dedi.

Kakava ve Hıdırellez'in her yıl bir festival havasına dönüştüğünü vurgulayan Hacıoğlu, ilerleyen yıllarda Kakava ve Hıdrellezin uluslararası boyut kazanacağını söyledi.

Kaynak: AA