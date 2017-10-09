"Edirne Müzik Festivali" sona erdi

Edirne Müzik Festivali Manga grubunun konseriyle sona erdi.

Karaağaç Mahallesi’ndeki davet bahçesinde gerçekleşen etkinlik sanatçı Haluk Levent'in verdiği konserle sürdü. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Levent, öğrencilik yıllarını geçirdiği Edirne'nin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Trakya havası oynamak isteyenleri "Kızılcıklar oldu mu" türküsü eşliğinde sahneye davet eden Haluk Levent, konserini İzmir Marşı ile noktaladı.

Programın kapanışı Manga grubuyla gerçekleşti. Manga grubu da "Beni benimle bırak", "Işıkları söndürseler", "Cevapsız sorular" gibi parçalarını seslendirdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki gün süren festival kapsamında Hayko Cepkin, Moğollar, Cem Adrian, Jehan Barbur, Keti, Dip, Yeni Türkü, Kalben, Manuş Baba, Fatih Erdemci ile Murat Mermer sahne aldı.