  • 09 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.697
    EURO 4.34
  • BIST 104137.48
    ALTIN 152.568
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Edirne Müzik Festivali" sona erdi

"Edirne Müzik Festivali" sona erdi

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki gün süren festival kapsamında Haluk Levent, Manga, Hayko Cepkin, Moğollar gibi çok sayıda isim müzikseverlerle buluştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Edirne Müzik Festivali&quot; sona erdi

Edirne Müzik Festivali Manga grubunun konseriyle sona erdi.

Karaağaç Mahallesi’ndeki davet bahçesinde gerçekleşen etkinlik sanatçı Haluk Levent'in verdiği konserle sürdü. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Levent, öğrencilik yıllarını geçirdiği Edirne'nin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Trakya havası oynamak isteyenleri "Kızılcıklar oldu mu" türküsü eşliğinde sahneye davet eden Haluk Levent, konserini İzmir Marşı ile noktaladı.

Programın kapanışı Manga grubuyla gerçekleşti. Manga grubu da "Beni benimle bırak", "Işıkları söndürseler", "Cevapsız sorular" gibi parçalarını seslendirdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki gün süren festival kapsamında Hayko Cepkin, Moğollar, Cem Adrian, Jehan Barbur, Keti, Dip, Yeni Türkü, Kalben, Manuş Baba, Fatih Erdemci ile Murat Mermer sahne aldı. 

Etiketler: Edirne, festival, edirne müzek festivali, manga, haluk levent
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER