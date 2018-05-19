Edirne müzelerine ziyaretçi akını

Hacıoğlu, Edirne'de 1'i özel 8 müzenin bulunduğunu belirtti.

Müzelerin 2016'da 530 bin, 2017 yılında 800 bin ziyaretçi çektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Müzelerimizin 2018'de 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çekmesini bekliyoruz. Bu rakam Edirne'ye gelen ziyaretçi sayısıyla doğru orantılıdır. Edirne'ye gelen ziyaretçi sayısı arttıkça, müzelerimize gelen ziyaretçi sayısı da artmaktadır." dedi.

"3 bin 190 civarında eser sergileniyor"

Arkeoloji, etnografya, Türk-İslam eserleri ve vakıf müzelerinin Edirne'nin ruhunu, arşivini yansıttığını aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Müzelerimiz özellikleri bakımından çok ilgi çekmektedir. Makedonyalılardan Traklara, Bizanslılardan Romalılara ve Osmanlılara kadar medeniyetlerin arkeolojik, etnografik bütün özelliklerini müzelerimizde görebiliyorsunuz. 8 bin 300 yıl öncesine dayanan özellikler yansıtılıyor bizim müzelerimizde. Doğal olarak da çok ilgi çekmekte. Bu ilginin de giderek artacağını düşünüyorum. Hatta arkeoloji ve etnografya müzelerimizde 3 bin 190 civarında eser sergileniyor açık ve kapalı yerlerde ama depolarımızda 25 bin eser daha bekliyor. Bu şunu gösteriyor, Edirne'nin 8 müzesi var ama bir 8 müzeyi daha dolduracak envantere sahip ve bunlar depolarda bekliyor."

Kaynak: AA