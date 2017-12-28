Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe dünya gündeminde

Tarihin bilinen ilk tapınağı Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe. 12 bin yıllık Göbeklitepe, bu kez kazı alanında bulunan üç kafatasıyla arkeoloji dünyasını şaşırttı.

Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün 2017'nin en şaşırtıcı keşfi olarak değerlendirdiği kafatasları, tapınaktaki törenlere dair en önemli ipuçlarını veriyor. Üzerlerindeki işleme ve boyamalarla dikkat çeken kafatası parçaları, tarihte dinî törenlerde kullanılan ilk kafatası örnekleri olma özelliğine sahip.

Şanlıurfa'da 1995'te bulunan tapınaktaktaki bir diğer dikkat çeken ise dikilitaşlar. Yükseklikleri 3 ile 6 metre, ağırlıkları 20 ile 40 ton arasinda degişen dikilitaşların dönemin koşulları içinde nasıl tasarlanabildiği ve nasıl inşa edilldiği halen bir muamma.

Kaynak: TRT Haber



