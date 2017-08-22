  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Dünyanın en çok kazanan sinema oyuncuları açıklandı

Forbes dergisinin hazırladığı listenin ilk 30 sırasında 21 aktör, 9 aktirist bulunuyor. Listenin ilk sırasında 68 milyon dolarlık geliriyle Wahlberg yer aldı.

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Dünyanın en çok kazanan sinema oyuncuları açıklandı

ABD'li iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, son 1 yılda dünyada en çok gelir elde eden sinema oyuncularının isimlerini açıkladı.

Forbes'ın her yıl hazırladığı en fazla kazanan oyuncular listesinde, Mark Wahlberg 1 Haziran 2016-1 Haziran 2017 döneminde 68 milyon dolarlık gelir elde ederek zirveye yerleşti.

Söz konusu dönemde ABD'li oyuncu Dwayne Johnson 65 milyon dolar ile ikinci, Hızlı ve Öfkeli film serisinin aktörü Vin Diesel ise 54,5 milyon dolar gelirle üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın en çok kazanan 30 oyuncusunun 21'i erkek olurken, bu sıralamaya girebilen kadın oyunculardan en fazla gelir elde eden Emma Stone 26 milyon dolarla listenin 15. sırasında yer bulabildi.

Listeye göre, en fazla kazanan 10 aktörün toplam geliri 488,5 milyon doları bulurken, en fazla kazanan 10 aktristin toplam geliri ise 172,5 milyon oldu.

Çinli aktör Jackie Chan ile Hintli aktörler Shah Rukh Khan, Salman Khan ve Akshay Kumar en çok kazanan ilk 10 oyuncu arasına girdi. 

Etiketler: Forbes, Jackie Chan, shah rukh khan, salman khan, akshay kumar
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