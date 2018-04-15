Dünyanın en büyük sazıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak

Sınıf öğretmeni Feramuz Uygun, Kahramanmaraş'ta yaşıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için kestane ağacından teknesi 103 santimetre uzunluğunda ve tek parça olan bağlama yapıyor.

Pazarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda görev yapan Uygun, yaklaşık 18 yıl önce görev yaptığı köydeki bir düğünde kullanılması için çömçe (tahta kepçe) yaptı. Bu sayede oymacılığa merak sardı ve ağaç oyma saz yapmaya başladı.

Uygun, evinin altına atölye kurdu. Okuldan arta kalan zamanlarını burada geçiriyor.

Bir süre önce de Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için tekne uzunluğu 103 santimetre olan kestane ağacından oyma saz yapmaya başladı.

Uygun, çömçe yaparak başladığı ağaç oymacılığında kendini geliştirerek, saz yapan bir usta aşamasına kadar geldiğini söyledi.

"Bu işe çömçe yaparak başladım. Yaptığım çömçelerden birini hediye ettiğim arkadaşım 'Madem böyle şeyleri yapabiliyorsun, neden oyma saz yapmıyorsun' dedi. Bunun üzerine 1 yıl araştırma yaptım ve bağlama üretmeye başladım. 2000 yılından bu yana da hobi amaçlı olarak geleneksel bağlama yapıyorum."

Kitapta böyle bir rekor yok

Uygun, öncelikle Guinness yetkilileriyle görüştü. Yetkililerden, kitapta böyle bir rekor olmadığı cevabını aldı.

Bunun üzerine bağlamanın önce teknesini yaptı ve yaklaşık 3 yıl kuruttu. Bağlamanın tekne genişliği 103 santimetre ve tek parça.

Boş zamanlarında çalıştığı için bağlamayı yaklaşık 6 ay içinde tamamlayabileceğini anlatan Uygun, yapımı bittiğinde ise bağlamanın boyunun 235 santimetreye ulaşacağını söyledi.

Feramuz Uygun, bağlama yapımı bittiğinde Guinness temsilcilerini Kahramanmaraş'a davet edecek.

Kaynak: AA