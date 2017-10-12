Dünyaca ünlü müzisyenler İstanbul'da konser verecek

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), kasımda dünya müziğinin en iyi sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak.

Beyoğlu'ndaki mekanında dünyanın dört bir yanından farklı müzikal türleri dinleme fırsatı sunan Salon İKSV, 1 Kasım'da, Avustralyalı, İzlanda'da yaşayan minimalist, deneysel ve noise müzik prodüktörü Ben Frost ile kasım konserlerini başlatacak.

Eski ve yeni şarkılarıyla sahne alacak Kanadalı elektronik müzik grubu Austra, 2 Kasım'da, 12 yıl aradan sonra yeni albümüyle dinleyicisiyle buluşan Vega 4 Kasım'da, Hip-hop, Afrika dans müziği ve Indie Rock'tan beslenen sounduyla Makaya McCraven 7 Kasım'da, pürüzsüz folk melodileriyle iki gece üst üste dinleyici selamlayacak olan İzlandalı şarkıcı, söz yazarı Olöf Arnalds 8 Kasım'da ve Julie Byrne ise 15 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

İKSV, İsrailli Indie Pop grubu Lola Marsh'ı 17 Kasım'da, 70'ler Funk Caz'ı modern Londra Hip-hop'ı ve Beat'leriyle birleştiren sounduyla dikkati çeken Kamaal Williams Ensemble 22 Kasım'da, The Away Days'ı 10 Kasım'da ağırlayacak.

Ayrıca Türkiye'nin alternatif müzik sahnesinin en önemli gruplarından olan Gevende 11 Kasım, yeni caz dinleyicisine hitap eden Hidden Orchestra 23 Kasım, yeni albümü "Get Lost"un turnesi kapsamında Salon İKSV'de iki gece üst üste sahne alacak olan Washed Out 26-27 Kasım'da, sesiyle ve yeteneğiyle Siv Jakobsen 29 Kasım'da ve Londralı neo caz davulcusu ve prodüktörü Moses Boyd Exodus ise 30 Kasım'da müzik ziyafeti sunacak.