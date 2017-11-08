  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Dünyaca ünlü dijital seyahat medyasından Türkiye tanıtımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya dijital medya aracılığıyla tanıtacak.

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Dünyaca ünlü dijital seyahat medyasından Türkiye tanıtımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin güzelliklerini dünyada daha fazla kişiye duyurmak için dünyaca ünlü dijital seyahat medyası Lonely Planet ile işbirliği yaptı.

Sosyal medyadaki uluslararası tanıtım ağı Turkey Home projesi kapsamında Türkiye'ye has lezzetler ve el sanatlarının da tanıtıldığı 3 film çekildi.

Filmlerde, Türkiye’nin kültürel, doğal ve tarihi zenginlikleri ön planda.  Seyahat blog yazarı Macca Sherifi de, röportajlar ve deneyimleriyle izleyiciyi Türkiye’ye davet edecek.

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak tanıtım filmlerinin 10 milyonun üzerinde takipçiye ulaşması bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kültür Bakanlığı, lonely planet, macca sherifi
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