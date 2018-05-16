Dünya turuna çıkan turistlerin Efes'te klasik müzik keyfi

Daha önce, bu yıl Türkiye limanlarına gelinmeyeceğini duyuran Royal Caribbean Cruise firmasının en lüks gemileri arasında yer alan 'Azamara Journey' dün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Azamara Journey'den inen, büyük bölümü İngiliz ile ABD'li 850 yolcu, gündüz ören yerleri ve Kuşadası çarşılarında gezdikten sonra akşam ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ndeki klasik müzik konserini izledi.

Otobüslerle Antik Kent'e taşınan turistler burada kapıda karşılanıp, çiçekli taç takılarak içeri alındı.

Konserin yapılacağı Antik Tiyatro'nun bulunduğu bölüme geçen turistler, kapıda Roma Dönemi nöbetçi kostümü giyen görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turistler daha sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bünyesindeki İzmir Oda Orkestrası tarafından tarihi mekanda verilen ve 2 saat süren klasik müzik dinletisinin keyfini yaşadı.

Kruvaziyer gemilerin rotalarını tekrar Türkiye'ye çevirmeye başladığını belirten bir turizm şirketinin yönetim kurulu üyesi Leyla Servet Öner, şunları söyledi:

"Bugün gerçekten çok sevindirici bir gün oldu. 'Azamara Journey' adlı gemi bugün Kuşadası Limanı'ndaydı. Yolcuların hemen hemen tümü Efes Odeon'da Klasik Müzik dinlemekteler. Tabii ki bunlar bizi çok mutlu eden olaylar. Bunun devamını diliyoruz. Daha çok turist gelmesini diliyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz 2019 yılından da çok ümitliyiz. Yolculardan bazıları bugün kırsal, bazıları tarihi alanlar, bazıları da dini noktalardaydı. Hepsi gerçekten burada kendilerine ait bir şey buldu. Yolculardan, 'Türkiye hakkında böyle düşünmüyorduk. Şu an algımız tamamen değişti. İyi ki Türkiye'ye gelmişiz' diyenlerle de karşılaştık."

Kaynak: DHA



