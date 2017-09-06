Dünya Tarihi Kentler Birliği, 2018'de Bursa’da toplanacak

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 16. Konferansı'nın, büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde gelecek yıl Bursa’da gerçekleştirileceği bildirildi.

"Küreselleşmenin Kültürler ve Yaşam Üzerindeki Etkileri" teması ile düzenlenecek olan konferansın, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek birlik üyelerini Bursa'da buluşturacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Dünya Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı", Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dünya Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Bursa’da buluşturan programda, 2018 yılında Bursa’da gerçekleştirilecek olan organizasyonla ilgili bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Büyükşehir belediyesi tarihi belediye binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, birlik temsilcileri, yönetim kurulu toplantısının detayları hakkında bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, toplantıda yaptığı konuşmada, Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin Avusturya'da organize edilen 15. Konferansı'nda, birliğin 2 yılda bir gerçekleştirdiği büyük buluşmaların bundan sonrakinin Bursa'da yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlatarak, "63 ülke ve bölgeden 113 üye kentin bulunduğu birliğin 16. büyük buluşması, 7-9 Eylül 2018 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenerek, küreselleşmenin kültür ve yaşam biçimine etkileri görüşülecek." dedi.

Karlık, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Bursa ile şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılara tanıtılması adına da organizasyonun büyük bir fırsat olacağını belirtti.

Japonya Kyoto Belediye Başkan Yardımcısı Satoshi Uemura, Kyoto’nun Tarihi Kentler Birliği’nin kurucu ülkelerinden biri olduğunu, 16. konferansın gelecek yıl Bursa’da yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Konferansın, "Küreselleşmenin Kültürler ve Yaşam Üzerindeki Etkileri" temasıyla gerçekleşeceğini anlatan Uemura, modern hayatta küreselleşmenin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılabildiğine dikkati çekerek, geleneklerin devamı ve yeni iletişim sistemlerinin kullanılmasıyla bu geleneklerin aktarılmasının da sağlanabilmesi açısından, temanın önemli olduğunu kaydetti.

Dünya Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Shigenori Shibata ise 2018 yılında 16. Konferans'ın Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa’da yapılacak olmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Tarihi belediye binasında günün anısına fotoğraf çektiren heyet, program dahilinde Bursa Kent Müzesi ile Ulucami, Kapalıçarşı, Kozahan ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) gibi kentin tarih ve turistik mekanlarını da gezdi.