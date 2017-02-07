"Dünya Kenti" Ani ziyaretçi akınına uğradı

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri'ni 2015 yılında 15 bin 664 yerli, 3 bin 511 yabancı turist ziyaret ederken 2016 yılında ise 39 bin 280 yerli, 2 bin 402 yabancı turist ziyaret etti.

Kurulduğu günden itibaren 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani, farklı medeniyetlerden mimari eserlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 68 hektar alana kurulu, 4,5 kilometrelik sur sistemiyle korunan Ani Örenyeri'nde, 2015 yılına göre yerli ziyaretçi sayısında yüzde 150 artış oldu.

Kentte konaklama verilerine bakıldığında ise geçen yıl yerli ziyaretçi sayısında 2015 yılına göre yüzde 3, yabancı turist sayısında yüzde 13'lük artış oldu.

Kars Müzesi'nin yerli ziyaretçi sayısında da 2016 yılında bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 46,9 artış olurken yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 57 düşüş yaşandı.