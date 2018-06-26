"Dünya Çocukları" fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı

Burak Bora Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nin yürüttüğü "Geleceğe Gülümse" projesi kapsamında açılan serginin küratörlüğünü Niko Guido üstleniyor.

Daha önce 5 proje yapıldı

Dernek Başkanı Servet Köse, projenin ilk olarak 3 yıl önce bir hayal üzerine başladığını söyledi.

Servet Köse, daha önce Bartın, Yozgat, Bayburt, Çanakkale ve Çorum'da 5 proje yaptıklarını anlattı.

"Biz 40 üniversite gönüllüsü Anadolu'nun çeşitli köylerine giderek, oradaki öğrencilere hem bot, mont gibi kıyafet yardımı yapıyoruz hem de gittiğimiz okullarda sanat, bilgisayar atölyesi, kütüphane gibi alanlar oluşturuyoruz."

Proje kapsamında gittiği okullarda aynı zamanda öğrencilere içerik eğitimleri verdiklerini ifade eden Köse, kadın-erkek eşitliği, çevre bilinci gibi konuları psikolog, pedagoglarla birlikte çalışarak ele aldıklarını aktardı.

"Yardım projesi değil"

Servet Köse, seçilen içeriklere bağlı projede çalışan gönüllülerle çeşitli etkinlikler yaptıklarını, bu anlamda gönüllülere de okullara gitmeden önce mutlaka eğitim verdiklerini söyledi.

Gittikleri okulda öğrencilere sadece yardım götürmediklerine dikkat çeken Köse, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilere şunu söylüyoruz, 'Bizden önceki abilerimiz, ablalarımız bize birçok kitap getirdi. Biz İstanbul'dan gelen abileriniz ve ablalarınız olarak bu kitapları okuduk, şimdi de size getiriyoruz. Siz de bu kitapların tamamını okuyarak, sizden sonra gelecek kardeşlerinize bu kitapları vereceksiniz ve onlara kitap okumayı sevdireceksiniz.' Yardım malzemelerini de biz gittikten sonra dağıtılması için idareye bırakıyoruz. Çünkü bizim projemiz sadece yardım değil, biz İstanbul'dan onları görüp, bilen abiler, ablalar olarak onların yanına gidiyoruz. Yardım işin içine girdiğinde ise çocuklarla olan bağımız biraz kopuyor. Karşılıklı ilişkileri koruyabilmek adına böyle bir motto ile yola devam ediyoruz."

Köse, proje kapsamında belirli kurallarla hareket ettiklerini vurguladı.

"Mesela gönüllülerimiz herhangi bir köye gittiğinde hiçbir şekilde makyaj yapmadan, takı takmadan gider ve gün boyu cep telefonu kullanımı da yasaktır. Çünkü burada önemli olan şey çocuklara minimum sürede, maksimum faydayı verebilmek."

6 bin kitap çocuklarla buluştu

Projenin Baş Koordinatörü Caner Yeşil, bu yıl Doğu Anadolu'da iki köyü daha ziyaret edeceklerini söyledi.

"Artık bütçemiz büyüdü, sponsor sayımız, gönüllü sayımız arttı. Şu ana kadar ulaştığımız çocuk sayısı ise toplamda bini, götürdüğümüz kitap sayısı da 6 bini geçti."

Caner Yeşil, "Dünya Çocukları" adlı fotoğraf sergisinin amacına da değindi.

"Bu sergi projenin 2'inci ayağı olarak bulunduğu yerden çocuk konusuna dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak. Bunun için de sanattan daha iyi bir yolun olacağını düşünmedik. Fotoğraf gezginleri grubu ile 56 fotoğrafçının katılımıyla bu sergiyi düzenledik. Bundan sonra farklı sanat dallarıyla da projeyi birleştirerek farklı fikirlerimiz var."

"Kütüphaneler için çocuklara özel tasarımlar uyguladık"

Projede gönüllü mimar olarak çalışan Sena Ayça Metin ise, projeye 20 yaşında başladığını ve 3 yıldır devam eden çalışmaların artık profesyonel hale geldiğini söyledi.

Metin, proje bünyesinde okullarda kurdukları kütüphanelerle ilgili şunları anlattı:

"İlk iki proje okulumuza hazır raflar götürdük ama yaptığımız gözlemler sonucunda çocukların rafların üst katına yetişemediğini gördük ve çocuğun biraz daha aidiyet duygusunu kazanması için biz hazır bir ürün almaktansa, çocuklara odaklanan bir tasarım yapmak istedik. O yüzden gittiğimiz mekanlarda çocuklara direk bilgiyi dayatan değil, bazı illüstrasyonlarla, eğlenceli, bilgi panoları oluşturduk. Aynı zamanda oluşturduğumuz bu mekanlara çocukların ilgisini çekebilecek uzay, deniz altı ve Küçük Prens gibi temalar uyguladık."

13 Temmuz'a kadar açık

Serginin açılışında ayrıca, sergiye katkıda bulunan fotoğraf sanatçılarına birer plaket takdim edildi.

Bulunduğu çevrede sosyal sorumluluk bilincini yaymak ve örnek oluşturmak amacıyla açılan ve geliri "Geleceğe Gülümse" sosyal sorumluluk projesine gidecek sergide, 56 fotoğrafçının Küba, ABD, Nepal, Fas, Hindistan ve Tanzanya'da çekilmiş eserleri var.

Sergi, 13 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA