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Dünya çocukları dans gösterileriyle büyüledi

Ukrayna, Romanya, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen konuk çocuklar, Nevşehir'de ülkelerine özgü dans gösterileri sundu.

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Dünya çocukları dans gösterileriyle büyüledi

Nevşehir'de, "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla 26 ülkeden çocukların katılımıyla düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında, farklı ülkelerden gelen öğrenciler dans gösterileri sundu.

Ukrayna, Romanya, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, sahneye yöresel kıyafetleriyle çıktı. Çocukların dans gösterileri vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan program, yarın Göreme beldesindeki "şenlik yürüyüşü" ve konser organizasyonuyla devam edecek.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ile ilgili tüm gelişmelere www.trt23nisan.com internet adresi ile instagram.com/trt23nisan, twitter.com/trt23nisan ve facebook.com/TRT23Nisan sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Etiketler: Nevşehir, 39. TRT Uluslararası 23 nisan çocuk şenliği, TRT, dans gösterileri
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