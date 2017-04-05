DT - Adana Tiyatroları Festivali üçüncü haftasında

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, üçüncü haftasında yerli tiyatro topluluklarını hem Adana’da hem de İstanbul’da tiyatroseverlerle buluşturuyor. Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde, Tiyatro Kare “Ahududu” ve Pürtelaş Tiyatro “Parçacıklar” oyunlarıyla 11 - 17 Nisan 2017 tarihleri arasında seyirci karşısına çıkacak. 11 Nisan’da Tiyatro Platform’un “Köpeklerin İsyan Günü” ve 13 Nisan’da Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Gayrı Resmi Hurrem” adlı oyunları İstanbul’da Sabancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Tiyatro Kare tarafından Nedim Saban’ın yönetmenliğinde sahnelenecek “Ahududu”, kara komedinin en iyi örnekleri arasında gösteriliyor. Oyunda, insanları huzura kavuşturmak ve yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen iki kadının ve çevresindekilerin hikayesi anlatılıyor.

Pürtelaş Tiyatro’nun sahneleyeceği “Parçacıklar”, kuantum fiziği, sicim kuramı, çoklu evrenler teorisi gibi bilimsel konuların ışığında, zamanı, özgür iradeyi ve aşkı sorguluyor. Evrendeki sonsuz olasılıkları bir aşk hikayesi üzerinden anlatan oyun, seyirciyi paralel evrenler arasında etkileyici bir gezintiye çıkarıyor.

Flaubert’in Madam Bovary isimli romanından günümüze uyarlanan “Köpeklerin İsyan Günü”, köpek gezdiricisi bir gencin fısıldadığı bir kehanetle başlıyor. İnsanların gündelik yaşamlarını sorgulayan oyun, kehanetin izini sürerken geçmişin seçkinleriyle bugünün kazananları arasındaki çatışmayı ve kaybedenlerin hikâyelerini de sahneye taşıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Gayrı Resmi Hurrem” oyunu ise Hurrem Sultan’ın hayatının muhasebesini yaptığı bir gün, hafızasını kaybetmiş bir cariye ile karşılaşmasını konu ediniyor. Hurrem Sultan’ın hayatından sahneler canlandıran ikili, pek çok sürprizle karşılaşıyor.

Tiyatro Festivali Atölye Çalışmalarıyla Renkleniyor

Festival bu hafta atölye çalışmalarıyla daha da renkleniyor. Aygül Özgen’in önderliğinde düzenlenecek “Bir Şapkam Olsun” 13 ve 14 Nisan saat 13.00’de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde katılımcılarını bekliyor. Atölye çalışmasında, çeşitli keçe parçalarından şapka yapımı uygulamalı olarak anlatılacak ve birbirinden ilginç şapkalar üretilecek.