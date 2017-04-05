  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » DT - Adana Tiyatroları Festivali üçüncü haftasında

DT - Adana Tiyatroları Festivali üçüncü haftasında

Festival, üçüncü haftasında yerli tiyatro topluluklarını hem Adana’da hem de İstanbul’da tiyatroseverlerle buluşturuyor.

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DT - Adana Tiyatroları Festivali üçüncü haftasında

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, üçüncü haftasında yerli tiyatro topluluklarını hem Adana’da hem de İstanbul’da tiyatroseverlerle buluşturuyor. Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde, Tiyatro Kare “Ahududu” ve Pürtelaş Tiyatro “Parçacıklar” oyunlarıyla 11 - 17 Nisan 2017 tarihleri arasında seyirci karşısına çıkacak. 11 Nisan’da Tiyatro Platform’un “Köpeklerin İsyan Günü” ve 13 Nisan’da Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Gayrı Resmi Hurrem” adlı oyunları İstanbul’da Sabancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Tiyatro Kare tarafından Nedim Saban’ın yönetmenliğinde sahnelenecek “Ahududu”, kara komedinin en iyi örnekleri arasında gösteriliyor. Oyunda, insanları huzura kavuşturmak ve yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen iki kadının ve çevresindekilerin hikayesi anlatılıyor.

Pürtelaş Tiyatro’nun sahneleyeceği “Parçacıklar”, kuantum fiziği, sicim kuramı, çoklu evrenler teorisi gibi bilimsel konuların ışığında, zamanı, özgür iradeyi ve aşkı sorguluyor. Evrendeki sonsuz olasılıkları bir aşk hikayesi üzerinden anlatan oyun, seyirciyi paralel evrenler arasında etkileyici bir gezintiye çıkarıyor.

Flaubert’in Madam Bovary isimli romanından günümüze uyarlanan “Köpeklerin İsyan Günü”, köpek gezdiricisi bir gencin fısıldadığı bir kehanetle başlıyor. İnsanların gündelik yaşamlarını sorgulayan oyun, kehanetin izini sürerken geçmişin seçkinleriyle bugünün kazananları arasındaki çatışmayı ve kaybedenlerin hikâyelerini de sahneye taşıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Gayrı Resmi Hurrem” oyunu ise Hurrem Sultan’ın hayatının muhasebesini yaptığı bir gün, hafızasını kaybetmiş bir cariye ile karşılaşmasını konu ediniyor. Hurrem Sultan’ın hayatından sahneler canlandıran ikili, pek çok sürprizle karşılaşıyor.

Tiyatro Festivali Atölye Çalışmalarıyla Renkleniyor

Festival bu hafta atölye çalışmalarıyla daha da renkleniyor. Aygül Özgen’in önderliğinde düzenlenecek “Bir Şapkam Olsun” 13 ve 14 Nisan saat 13.00’de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde katılımcılarını bekliyor. Atölye çalışmasında, çeşitli keçe parçalarından şapka yapımı uygulamalı olarak anlatılacak ve birbirinden ilginç şapkalar üretilecek.

TARİH

SAAT

GRUP ADI

OYUN ADI

YER

11 Nis 2017

Salı

20.00

Tiyatro Kare

Ahududu

Adana, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi

12 Nis 2017

Çarşamba

20.00

11 Nis 2017

Salı

20.00

Tiyatro Platform

Köpeklerin İsyan Günü

İstanbul, Sabancı Üniversitesi

13 Nis 2017

Perşembe

20.00

Pürtelaş Tiyatro

Parçacıklar

Adana, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi

14 Nis 2017

Cuma

20.00

13 Nis 2017

Perşembe

20.00

Ankara Devlet Tiyatrosu

Gayrı Resmi Hurrem

İstanbul, Sabancı Üniversitesi

13 Nis 2017

Perşembe

13.00

Atölye Çalışması: Bir Şapkam Olsun
Aygül Özgen

Adana, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi

14 Nis 2017

Cuma

13.00
Etiketler: Devlet Tiyatroları, Adana
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