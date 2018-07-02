Dr. Hasan Doğan Muhafazakar Düşünce Dergisi için yazdı

İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğü gibi değerlerin arkasına sığınarak Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan Avrupa ülkelerinde ırkçılık ve islamofobinin yol açtığı nefret suçları hızla yükseliyor.

Muhafazakar Düşünce dergisi, son sayısında “Avrupa’da Aşırı Sağ ve İslamofobi” konusunu ele aldı.

Giderek artan ve olumsuz etkileri her geçen gün biraz daha hissedilen İslamofobi, Müslümanların sistem dışı bırakılması ve ötekileştirilmesi yaklaşımlarını içeriyor. Ortaya çıkan yaklaşımlar ise Müslümanların adeta bir tehdit altına girmesine neden oluyor.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de aralarında bulunduğu üç yüz “aydın”ın Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik talepleri İslamofobi bakış açısının en belirgin örneklerinden birini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Dr. Hasan Doğan, Muhafazakar Düşünce dergisinin, “Avrupa'da Aşırı Sağ ve İslamofobi” özel sayısında bir yazı kaleme aldı.

"İslam dini bazı esaslar belirledi ve düzenlemeye gitmiştir"

Doğan, “İslam Hukuku açısından Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkinin dayandığı esaslar ışığında Savaş - Barış Kavramları” başlıklı yazısında, İslam dininin, mensuplarının aynı dünyayı paylaştıkları gayrimüslimlerle münasebetleri hususunda bazı esaslar belirlediğini ve düzenlemelere gittiğini belirtti.

Müslümanların şiddet pozisyonuna yerleştirilmeye çalışılmasını eleştiren Doğan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İslam dini, mensuplarının aynı dünyayı paylaştıkları gayrimüslimlerle münasebetleri hususunda bazı esaslar belirlemiş ve düzenlemelere gitmiştir.

Bu prensipler etrafında Hz. Peygamber (SAV)’in ve ilk Müslümanların yaşadıkları tecrübeler sonraki asırlar ve nesiller için örnek teşkil etmektedir. İslam’ın inanç ve hukuk sistemindeki genel yaklaşım ve buna dair Hz. Peygamber (SAV)’in uygulamaları doğru tespit edilmeden Müslümanların diğer inançlara mensup kişi ve toplumlarla ilişkilerine dair isabetli değerlendirmelerde bulunulması mümkün değildir.

Bu meyanda barış, savaş ve buna bağlı olarak şiddet kavramlarının bahsi geçen resimde yanlış noktalara yerleştirilmemesi, hem Müslümanların kendi ideal pozisyonlarını belirlemeleri, hem de gayrimüslimlerin İslamiyet ve Müslümanları tanırken/tanımlarken hakkaniyetten ayrılmamaları için büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerinin dayandığı esaslara dair yapılan değerlendirmelerde ön plana çıkarılan ayet ve hadisler ele alınmakta ve İslam hukukunun bakış açısını tespit edebilmek amacıyla bir perspektif geliştirilmeye gayret gösterilmektedir."

Kaynak: TRT Haber