Down sendromlu çocuklar atık malzemelerden giysi yaptı

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

Programda, down sendromlu çocuklar geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet ve aksesuar hazırladı.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Eğitim Bilimleri Okulu'nun düzenlediği etkinlikte çocuklar kendi emekleriyle hazırladığı giysileri sergiledi.

Down sendromlu çocukların pet bardak, tabak, ambalaj atıkları, gazete kağıtlarından hazırladıkları kıyafetleri, katılımcılar da çok beğendi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan'ın "bir tek kişinin karar aldığı bir toplum düzeninden herkesin karar alma süreçlerine dahil olduğu, ortak aklın bulunduğu toplumsal yaşama geçişin adı olduğunu" söyledi.

"İşte 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması, toplumsal hayata bu şekilde yansıdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu çok önemli değişimi dünya çocuklarına bayram olarak hediye etti."

Kaynak: AA