Doğu Karadeniz'in büyüleyen rotası: Tomara Şelalesi

Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Tomara Şelalesi, ziyaretçilere görsel şölen yaşatıyor.

Gümüşhane'nin Seydibaba Köyü sınırları içinde bulunan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2001 yılında tabiat parkı ilan edilen şelale, yörede "kırk gözeler" olarak da biliniyor.

Şelalenin bulunduğu tabiat parkı alanında cam seyir terası yer alıyor. Ziyaretçiler, terasta, ilkbaharla su seviyesi artan 40 gözeli şelaleye eşlik eden doğal güzelliği seyrediyor.

"Ziyaretçilerin stresini alacak bir nokta"

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın işletmecisi Baki Kara, ilkbaharla Tomara Şelalesi'ndeki su seviyesinin arttığını söyledi.

Şelale, dağın 40 ayrı noktasından akarak 25 metre yükseklikten su yatağına dökülüyor. Sıcak havalarda bile buz gibi akıyor.

"Burada 30 saniye suyun içerisinde elinizi tutmanız gerçekten zor. Burası su sesiyle doğasıyla insanlara huzur veren, ziyaretçilerin stresini alacak bir nokta."

Geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan tabiat parkını bu yıl 200 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA