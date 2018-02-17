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Buradasınız : » » "Doğu Ekspresi"ne fotoğrafçı ilgisi

"Doğu Ekspresi"ne fotoğrafçı ilgisi

Kars'a gelen birçok fotoğraf tutkunu, Ankara-Kars arasında sefer yapan ve kışın rağbet gören "Doğu Ekspresi"ni görüntülemek için trenin geçişini bekliyor.

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&quot;Doğu Ekspresi&quot;ne fotoğrafçı ilgisi

Ankara-Kars arasında sefer yapan ve kış aylarında rağbet gören Doğu Ekspresi treni, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Doğu Ekspresi, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Özellikle sosyal medyada ilgi odağında olan Doğu Ekspresi, yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerince yoğunlukla tercih ediliyor.

Kars'a gelen bazı fotoğraf tutkunları da saat 08.00'da Kars Garı'ndan hareket eden Doğu Ekspresi'ni fotoğraflamak için çeşitli noktalarda trenin geçişini bekliyor. Dikme köyü mevkisinde bekleyen fotoğrafçılar trenin gelmesiyle güzel kareleri yakalamak için birbirleriyle yarışıyor.

İstanbul'dan Kars'a gelen Muhammet Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kış aylarını görmek için Kars'a geldiğini ifade ederek, "Kar özlemi vardı, onun içi buraya geldik. Doğu Ekspresi bana kara treni hatırlattı, keşke kara tren buradan geçseydi daha fotojenik olurdu. Ama Kars, çok güzel"

Ömer Can Arı da yaklaşık 1 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını belirterek, "Doğu Ekspresi'ne ilginin artmasıyla ben de burada fotoğraf çekmeyi düşündüm, biraz araştırdım sonra Dikme köyü yakınlarındaki bir noktada trenin geçişini çektik." dedi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Kars, fotoğraf, doğu ekspresi
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