Doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercihi: Karagöl

Artvin Borçka'da bulunan Karagöl, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu.

Borçka'ya 27 kilometre mesafede yer alan göl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan manzara, şehir ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler “Burada yaz mevsimin doya doya yaşıyoruz. Doğa insanı dinlendiriyor, insana huzur ve yaşama sevinci veriyor” derken, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Kaynak: İHA