  • 23 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercihi: Karagöl

Doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercihi: Karagöl

Artvin Borçka'da bulunan ve Türkiye'nin saklı cenneti olarak gösterilen Karagöl'ü stresten uzaklaşmak isteyenler tercih ediyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercihi: Karagöl

Artvin Borçka'da bulunan Karagöl, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu.

Borçka'ya 27 kilometre mesafede yer alan göl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan manzara, şehir ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler “Burada yaz mevsimin doya doya yaşıyoruz. Doğa insanı dinlendiriyor, insana huzur ve yaşama sevinci veriyor” derken, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: ziyaretçi, karagöl, fotoğraf, Doğa, Borçka, artvin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER