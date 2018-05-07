Doğa tutkunları Van'ın güzelliklerini keşfetti

Türkiye'nin kuş cennetlerinden biri olan Erçek Gölü, milyonlarca martıya ev sahipliği yapan Adır Adası ve tarihi Akdamar Adası ile Van, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İstanbul’dan Van’a giden bir grup, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğünde, kentin tarihi yapılarına ve doğal güzelliklerine tanık oldu.

Ziyaretçiler ilk olarak Erçek Gölü'nde kuş gözlemi yaptı. Daha sonra Adır Adası'nda martıların kuluçka dönemini izleme şansı buldu. Grup, tarihi Akdamar Adası'nda ziyaretlerini sonlandırdı.

Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, şehirdeki yaban hayatını ziyaretçilere daha iyi tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ayrıca, bir tur şirketinden Van’ın yaban hayatını tanıtmaları için teklif geldiğinden de bahsetti.

"Sulak alanlara dikkat çekmek istiyoruz. Sulak alanlar, tabiatın rahimleri ve üretim yerlerdir. Rahimde bir hastalık olduğu zaman üretim yok olacaktır. Bu anlamda felakete doğru gittiğimizi görüyoruz. Bunun için Erçek Gölü, uluslararası sulak alan ilan edilmiş bir göldür."

Bir doğa cenneti

45 yıllık turizm rehberi ve yazarı Bülent Demirdurak ise, Adır Adası’nın bir doğa cenneti olduğunu anlattı.

"Van’da herkesin gezdiği ve kimsenin gezmediği yerleri buradaki dostlarımızla birlikte dolaşarak; hem doğa bilinci hem de Van’ın güzellikleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Bunun için Adır Adası’na gelmeden de olmuyor. Dünyanın herhangi bir yerine gidiyorsunuz, albatroslar için milyonlarda dolar harcayarak geziyorsunuz. Ancak burada gözünüzün önünde bir doğa cenneti var."

Demirdurak, Van'ın dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu da söyledi.

“Van’daki bu tema nerede var? Kuş gözlemciliği, sulak alanlar, Akdamar Adası, gölü, inci kefali, hatta martıları, kedisi, insanlar doğayı sevip de Van’ı nasıl sevmesin?”

Kaynak: İHA