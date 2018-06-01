Diriliş Ertuğrul'un sezon finali nefes kesecek

Diriliş Ertuğrul dizisi, Moğollarla zorlu bir mücadele veren ve bir milletin dirilişine vesile olmak isteyen Ertuğrul Bey’in hikayesini seyirciyle buluşturuyor. Her bölüm izleyiciyi heyecanlandıran dizinin 121. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragman, Ertuğrul'un Hayme Ana'ya "Söğüt'te merhamet veya adaletle yakacağımız kutlu ocağın aydınlığını, inşallah evlatlarımız cihanın dört bir yanına taşıyacaklar" demesiyle başlıyor.

Daha sonra, Ertuğrul ve alpler, önceki bölümde yaşanan savaşta kaybettikleri alplerin mezarına gidiyor. Ertuğrul, "Bugün davamız bize onların emanetidir. Allah makamlarını yüce kılsın" diyor.

"Allah'ın adaletini yayana dek durmayacağız"

İbnül Arabi ise, Ertuğrul ve alplere "Siz kutlu bir davaya atanmış neferlersiniz. Şimdi büyük fetihlere atılacak adımların eşiğindesiniz" diyerek onlara ne kadar kutlu bir iş yaptıklarını söylüyor.

Fragmanın sonunda Ertuğrul, "Gök yeleli atlarımızla, ufukları aşana dek gün doğumundan gün batımına, Allah'ın adaletini yayana dek durmayacağız" diyerek, düşmanlarının onları durduramayacağını söylüyor.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Engin Öztürk gibi isimlerin başrollerini üstlendiği Diriliş Ertuğrul, 6 Haziran Çarşamba saat 20.45'te sezon finali ile TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber