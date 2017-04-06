Diriliş Ertuğrul'dan yeni reyting rekoru

TRT 1’in reyting rekortmeni ve fenomen hale gelen dizisi Diriliş Ertuğrul, önceki gün yayınlanan 83. bölümüyle yeni bir rekora imza attı. Başladığı günden beri reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizi son bölümünde ABC 1’de 18.53, AB’de 17.94 ve TOTAL’de 14.12 oranlarıyla bugüne kadar en yüksek reyting alan yapım oldu.

Yayınlandığı günden beri ABC 1, AB ve TOTAL gruplarında birinci olan dizi daha önce ki haftalarda, ülkemiz de diziler arasında bugüne kadar kırılan bütün rekorları geride bırakmıştı. Önce ki akşam yayınlanan Ertuğrul Bey’in yol arkadaşı Doğan Alp ve dizinizin sevilen karakteri Haçaturyan Usta’nın öldürüldüğü 83. bölümüyle dizi, izleyicileri televizyon ekranlarına kitlerken ABC 1’DE 18.53 reyting ve 36.96 share, AB’de 17.94 reyting ve 38.47 share, TOTAL’de 14.12 reyting ve 30.62 share oranlarıyla yeni bir rekora daha imza attı. Diriliş Ertuğrul aldığı reyting oranlarıyla en çok izlenen yapım olmayı başardı.

1 Milyarın üzerinde izleyici kitlesi

Önceki akşam aldığı reyting oranlarıyla eşi görülmemiş bir başarıya imza atan dizi her üç televizyon izleyicisinden ikisinin izlediği dizi oldu. Yayınlandığı 40 ülke de reyting listelerinin zirvesinde yer alan diziyi dünyada bir milyarın üzerinde bir izleyici kitlesi takip ediyor.

İlgi ve heyecanla izlenen ve yayınlandığı her hafta yeni bir izlenme rekoruna imza atan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, dizilerinin sürekli yeni bir izlenme rekoru kırdığını ve çarşamba günü yayınlanan son bölümde de kendi rekorlarını kırarak en yüksek izlenme oranını yakaladıklarını söyledi. Erişilmesi zor bir rekor daha kırdıklarını ifade eden Bozdağ "Dizimiz en son dün yayınlandı ve yine reyting rekorları kırdık. Erişilmesi zor bir başarıya daha imza attık. Her bölüm, Türkiye'de, Avrupa'da ve yayınlandığı ülkelerde reyting rekorlarında ilk sırada. Kendi kırdığımız rekorları aşar hale geldik" dedi.

Diriliş Ertuğrul’da sürprizlerle dolu bölümlerin izleyicileri beklediğini söyleyen Bozdağ: "Bin yıllık değerleri olan bu toprakları kendi hikayesiyle buluşturduk. Ayrıca değerlerimizi ve tarihi hikayemizi dünyanın farklı coğrafyalarında ki izleyicilere taşımayı başardık. Ertuğrul Gazi ve Kayı boyunun bir avuç kahramanla beraber adım adım tarihi değiştirişinin hikayesini, bütün dünyaya izletmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Diriliş Ertuğrul artık Türkiye’nin değil bütün dünyanın dizisi olmayı başardı.” dedi.