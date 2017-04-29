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Diriliş Ertuğrul’da Dündar nereye gidecek? (86. bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 86. bölümü ile 3 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında olacak. Diriliş Ertuğrul'da yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni sbölüm özeti ve fragmanı.

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Diriliş Ertuğrulda Dündar nereye gidecek? (86. bölüm fragmanı)

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un 86’ncı bölümü yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Diriliş Ertuğrul’un 3 Mayıs Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek bölümünde, Ural ve Vasilius hain bir planla Konya yolu üzerinde Doğan’ı öldürmüş, Dündar’ı ise esir almışlardı. Buna karşı harekete geçen Ertuğrul, alpları ve Aliyar’la birlikte Karacahisar kalesine girmiş ve orayı darmadağın ederek kardeşi Dündar’ı kurtarmıştır.

Diğer yandan Helena ise Nikea yolu üzerinde düğüne giderken Bamsı tarafından kurtarılarak Kayı Obasına getirilmiştir. Kaleye geldiğinde manzarayı gören Vasilius adete yıkılmıştır. Üzerine Helena’nın da kendi rızası ile kaçtığı haberini alınca öfkeden kabına sığamaz olmuştur.

Şimdi büyük bir öfke içinde olan Vasilius’u ve Ural’ı durdurmak çok zor olacaktır. Büyük planlarını devreye sokacaklardır. Peki bu planları neler olacaktır? Ertuğrul ve Aliyar onlara karşı nasıl bir önlem alacaktır? Ve bu çetin mücadelede hangi taraf başarılı olacaktır?

Öte yandan Dündar, yaptığı büyük hatanın altında ezilmiş, gururu incinerek mektup bırakıp obayı terk etmiştir. Hayme ana, kötü şeyler olacağını sezmekte fakat oğlunun gidişini henüz bilmemektedir. Acaba onun gittiği haberini duyunca ne yapacaktır? Ertuğrul anasını nasıl teskin edecektir. Ve en önemlisi Dündar nereye gidecektir?

Diriliş ‘Ertuğrul’ 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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