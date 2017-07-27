Diriliş Ertuğrul'a Yemen'de yoğun ilgi

Türkiye'de TRT ekranlarında üç sezondur reyting rekorları kıran "Diriliş Ertuğrul" dizisi Yemen'de de ilgiyle izleniyor.

Yıllardır çatışmalar ve çeşitli salgın hastalıklarla boğuşan Yemenliler, beğeniyle takip ettikleri "Diriliş Ertuğrul" sayesinde dertlerini bir nebze olsun unutma fırsatı buluyor.

Yemen'in Marib kentindeki bir yerel radyoda spikerlik yapan Abdulbasit eş-Şaci, dizinin sanatsal boyutunu çok beğendiğini, ayrıca geçmiş ile günümüzdeki olaylar arasında bağlantı kurulmasından da büyük keyif aldığını söyledi.

"Diriliş Ertuğrul'u ilk bölümden beri heyecanla takip ediyorum." diyen Şaci, dizinin hak ve adaleti öne çıkararak zulme ve zorbalığa karşı mücadele gibi mesajlar içerdiğine dikkati çekti.

Aden Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencisi Gayda en-Nahbi ise Diriliş Ertuğrul'u İslam ümmetinin tarihi konusunda bilgi edinmek için takip ettiğini belirtti.

Dizinin izleyicilerine ümit ve iyimserlik aşıladığını aktaran Nahbi, "Dizi bana, Türkler ile Arapların din, ortak kader ve komşuluk bağlarının yanında geleneklerimiz, davalarımız ve tarihi olarak tutumlarımızın ne kadar yakın olduğunu gösterdi." dedi.

Cephedeki askerler de izliyor

İki yıldan uzun süredir çatışmaların devam ettiği ülkede cephedeki askerler de Diriliş Ertuğrul'un bölümlerini kaçırmadan takip etmeye çalışıyor.

Marib'de savaşan Azzam (24) isimli bir asker, "Dizi içimizdeki cesaret ve fedakarlık ruhunu canlandırıyor, zulme ve diktatörlüğe karşı mücadele etme çağrısı içeriyor." diye konuştu.

Azzam, askerlerin her hafta dizinin yeni bölümünü sabırsızlıkla beklediklerini, hatta izinlerini bile yayın gününe denk getirmeye çalıştıklarını söyledi.

İsmail isimli başka bir asker de dizinin hem cephedekiler hem de siviller arasında yoğun ilgi gördüğünü anlattı. İsmail, insanların dizinin bölümlerini telefona ya da harici belleklere aktarmak için internet kafelerde ayrıca ödediğini dile getirdi.