Diriliş Ertuğrul yeni sezon 77. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un 77’nci bölümü yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Diriliş Ertuğrul’un 15 Şubat Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek bölümünde Sadettin Köpek ve Vasilius türlü oyunlar yaparak çıkarlarına hizmet eden Ural’ı kurtarmak istemiş ama mahkeme Ural’ın idamına karar vermiştir. Fakat Candar’ın ölümü her şeyi değiştirmiş, Vasilius’a yeni hamle yapma imkânı vermiştir. Vasilius Ural’ı kurtarmak adına ilk adımı atmış iki adamını kurban ederek onu tekfur cinayetinden aklamıştır. Fakat Ural sadece, Tekfur’u öldürtmekten değil, Ertuğrul’un alplarını öldürtmekten de hüküm giymiştir. Şimdi sıra Emir Saadettin’e gelmiştir. Peki, Emir Saadettin Ural’ın alpları öldürtmek suçundan aklanmasını sağlayabilecek midir?

Diğer yandan Çavdar obasında beylik seçimi heyecanı devam etmektedir. Henüz bey seçimi yapılamamıştır. Acar Bey’in beyliğe talip olması ve Emir Saadettin’in onu desteklemesi Aliyar Bey’in işini zorlaştırmıştır. Ertuğrul’un hedefi Aliyar’ın Bey olmasını sağlamaktır. Peki, bunun gerçekleşmesi için nasıl bir hamlede bulunacaktır?

Vasilius gün geçtikçe Helena’ya duygularını açmakta, Helena’nın gönlünü fethetmek adına her türlü oyunu yapmaktadır. Diğer yandan Bamsı gittikçe Helena’ya bağlanmakta, aşk ateşiyle yanıp kavrulmaktadır. Bu ikili arasında kalan Helena’nın yönü ne olacaktır?

Diriliş ‘Ertuğrul’ 15 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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http://www.trthaber.com/videolar/dirilis-ertugrul-77-bolum-fragmani-32708.html