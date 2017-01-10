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'Diriliş Ertuğrul' Katar'da da gösterime girecek

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin, 16 Ocak'tan itibaren Arapça olarak Qatar TV ekranında izleyicileriyle buluşacağı bildirildi.

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Diriliş Ertuğrul Katarda da gösterime girecek

Katar Medya Yönetim Kurumu ile TRT arasında telif hakkı konusunda imzalanan anlaşma sonucu başrolde Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin Katar'da yayınlanmaya başlayacağı belirtildi.

Katar Medya Yönetim Kurumu Başkanı Abdurrahman bin Hamad, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, dizinin pazartesi gününden itibaren Arapça dublajıyla ekranlarda olacağını duyurdu.

Duyurunun ardından Katarlılar sosyal medyada, dizinin Arapça yayınlanacak olmasını memnuniyetle karşıladılar.

Etiketler: twitter, TRT 1, TRT, katar, Engin Altan Düzyatan, diriliş ertuğrul dizisi
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