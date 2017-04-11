  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncularına Katar'da yoğun ilgi

'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncularına Katar'da yoğun ilgi

TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran "Diriliş Ertuğrul" dizisinin sevilen oyuncuları Cavit Çetin Güner ve Ayberk Pekcan Katar'da büyük ilgiyle karşılandı.

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Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularına Katarda yoğun ilgi

TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran "Diriliş Ertuğrul" dizisinin sevilen oyuncuları Cavit Çetin Güner ve Ayberk Pekcan Katar'da büyük ilgiyle karşılandı.

Dizide "Doğan Alp" karakterini canladıran Güner ile "Artuk Bey" karakterine hayat veren Pekcan, Katar'ın başkenti Doha'da kaldıkları üç gün boyunca medyanın da ilgi odağı oldu. Diziyi ilgiyle takip eden Katarlılar oyuncularla sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ülkedeki gazeteler, dizide oyunculuklarıyla izleyenleri büyüleyen oyuncuların Katar ziyaretine ilk sayfalarında geniş yer verdi. Dizinin Arapça olarak ekrana geldiği Qatar TV ve El-Cezire Mubaşir'de programlara katılan oyuncular, ülkede yayın yapan Eş-Şark gazetesine de röportaj verdi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret bizim için şaşırtıcıydı. Her ne kadar dizinin Arap dünyasında büyük ilgiyle takip edildiğini duysak da bunu gözlerimizle görmemiz çok farklı oldu." dedi.

Gördükleri bu ilginin halklar arasındaki iletişimde sanatın öneminin göstergesi olduğunu ifade eden Pekcan, "Biz Diriliş Ertuğrul ailesi olarak bunu başardığımız için gururluyuz. Bizim ortak değerlerimiz ve tarihimiz var. Bir çoklarının yapamadığını yaptık." diye konuştu.

Cavit Çetin Güner de burada gördükleri ilginin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bu, Türkiye'nin bir çok yönden güçlendiği gibi sanat açısından gücünü ve başka ülkeleri etkilediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, TRT
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