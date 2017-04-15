Diriliş Ertuğrul 85. bölümde neler yaşanacak? Bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un 85’nci bölümü yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Diriliş Ertuğrul’un 19 Nisan Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek bölümünde, Ural ve Vasilius hain planlarına bir yenisini daha eklemiş, Dündar’ı ve Doğan’ı Konya yolu üzerinde tuzağa düşürmüşlerdir. Bu tuzak neticesinde Doğan’ı öldürüp Dündar’ı rehin almışlardır. Bu acı obada büyük yankı uyandırmıştır. Ertuğrul intikam yeminleri ederek alpları ve Aliyar’la birlikte yola çıkmıştır. Önce Nikea’dan gelen birlik basılmış ardından Karacahisar Kalesine farklı kılıkta girilmiştir. Şimdi her tarafını intikam hırsı bürüyen Ertuğrul ve alpları, Karacahisar’da çetin bir cengin ortasındadırlar. Peki oradan sağ salim çıkabilecekler midir? Kalbi ve vücudu yaralı olan Dündar’ı kurtarabilecekler midir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 85. BÖLÜM FRAGMANI...

Diğer yandan Vasilius, Helena ile İmparatorun daveti üzerine düğün yapmak için Nikea’ya doğru yola çıkmıştır. Helena yola çıkmadan önce haberi Dumrul’a ulaştırmış, Dumrul da Ertuğrul’a iletmiştir. Ertuğrul, Helena’yı kurtarması için Bamsı’yı görevlendirmiştir. Bu Bamsı için büyük bir fırsattır. Peki Bamsı kendisi için çok mühim olan bu vazifeyi yerine getirebilecek midir?

Diriliş ‘Ertuğrul’ 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.