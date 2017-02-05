Diriliş Ertuğrul 76. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un 76’ıncı bölümü yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Diriliş Ertuğrul’un 8 Şubat Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek bölümünde Vasilius’un emriyle Tekfur’u öldüren Lazkaris, Çavdar obasına sığınmış, Ertuğrul’un alpları obaya girerken onu görmüşlerdir. Buna istinaden Ertuğrul, Sadettin Köpek ve Aslıhan’ın nikah günü Çavdar obasına gelerek Aliyar’dan adaletin tesis edilmesi için destek istemiştir. Nitekim Aliyar, babasına, Aslıhan’a ve birçok engele rağmen adaletten yana olmuş, böylece herkes tarafından istenmeyen, hain biri durumuna gelmiştir. Ural’ın yargılanması sonucu kadılar idam hükmüne varmışlardır. Sadettin Köpek ve Vasilius bu duruma engel olmak istemiş fakat ellerinden bir şey gelmemiştir. Bu durum neticesinde Candar Bey fenalaşmıştır. Şimdi Çavdar Obasının iki beyi ölümle yüz yüzedir. Peki Ural kurtulacak mıdır, yoksa infazı yapılacak mıdır? Candar Bey’in durumu ne olacaktır? Aliyar, kadıların bu kararıyla herkesin öfkesini üzerine almıştır. Aliyar şimdi ne yapacaktır?

Saadettin Köpek ve Aslıhan nikahı yarım kalmıştır. Aslıhan bunca sıkıntı arasında nikaha tekrar razı olacak mıdır? Saadettin Köpek’in hamlesi ne olacaktır? Gittikçe Helena’ya daha çok bağlanan Bamsı’nın derdine kim deva olacaktır?

Diriliş ‘Ertuğrul’ 8 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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